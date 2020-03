Fødselsdagskunst på vej til dronningen

"Jeg kan altid lave et til mine forældre, men jeg kan måske kun lave et til dronningen hvert 10. år," sagde 10-årige Nabil, da Hillerød Posten mødte ham i billedkunst-lokalet på Grønnevang Skole.

Ligesom sine klassekammerater i 3. klasse har han det sidste stykke tid arbejdet på at lave et maleri til Dronning Margrethe - og det er altså anderledes, end når man normalt laver et maleri.