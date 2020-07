Fødselsdagsfejring i Gallery Art-Tour

"Kunstnerne har haft forrygende travlt i dette første år. Mange tusinde gæster har besøgt galleriet i det forløbne år, og galleriet er intet mindre end en succeshistorie, set med kunstnernes egne øjne. Fællesskab er nøgleordet, da det er en stor gevinst for alle, at være fælles om økonomi og drift af galleriet. Dette giver tid og frihed for den enkelte kunstner til at udfolde og fordybe sig i de mange kunstarter," skriver de i en pressemeddelelse.