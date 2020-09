Se billedserie Fodboldfitness-holdet træner hver onsdag mellem klokken 19.30 og 21. Foto: Martin Warming

Fodboldfitness for kvinder er blevet et hit: - Mange af os har aldrig sparket til en bold før

Det handler slet ikke om smarte driblinger og hvem, der scorer flest mål, når en flok kvinder mødes en gang om ugen på fodboldbanerne ved FIF

Hillerød Posten - 05. september 2020 kl. 07:00 Af Martin Warming

En flok kvinder mødes en gang om ugen på fodboldbanerne ved FIF på Milnersvej for at dyrke en af verdens allerbedste motionsformer. Og det er ikke noget, de bare selv påstår.

Det er nemlig videnskabeligt bevist, at fodboldfitness, som konceptet hedder, er en af de bedste motionsformer, der findes. Træningen forbedrer både den fysiske form og forebygger livsstilssygdomme, og konceptet er blevet utroligt populært i den lokale fodboldklub, der i øjeblikket har 25 kvinder med på fodboldfitness-holdet.

"Fodboldfitness er for dem, der har lyst til at dyrke motion og spille lidt fodbold uden at skulle spille kampe," fortæller Tine Marie Kristensen, der er træner og koordinator på holdet.

Eller som hun selv kalder det: 'Indpisker'.

"Jeg er ikke sådan en klassisk træner. Min primære rolle er at være indpisker, for det er der også brug for en gang imellem, holde styr på tingene og gøre klar til træningerne. Men jeg træffer ingen beslutninger, uden at pigerne er med. Det er meget kollektivt og demokratisk. Kvinder er jo kvinder, og hvis jeg kommer og siger, at sådan gør vi, uden at have vendt det med de andre, så bliver det noget møg," fortæller hun.

Ikke en sur pligt Holdet tæller i øjeblikket 25 medlemmer, hvis alle møder til træning på samme tid. Men det gør de sjældent, og det er helt ok.

"Man kommer til træning, når man har tid og lyst. Vi skal jo ikke træne op til en kamp, så der er ingen krav til, at man møder op til alle træninger for at være med på holdet. Det skal ikke være en sur pligt, så man kommer bare, når man har tid og lyst," fortæller Tine Marie Kristensen.

Træningen, der foregår på banerne ved FIF alle onsdage fra klokken 19.30, er delt op i for forskellige intervaller.

"Vi starter med 15 minutters opvarmning, derefter har vi 15 minutters fitness, en halv times tekniktræning, og så slutter vi af med at spille fodbold," siger Trine Marie Kristensen.

En enkelt mand Fodboldfitness-holdet er kun for kvinder, men en enkelt mand har dog alligevel fået lov til at snige sig med ind på holdet. Det er Mo Salomonsson, der tager sig af tekniktræningen og lærer kvinderne, hvordan man tæmmer en bold, laver en vending eller sender en præcis inderside-aflevering af sted.

"Mange af pigerne har aldrig sparket til en fodbold før, men de er meget nysgerrige, og de vil gerne lære. Det kan godt være lidt svært at lære en 45-årig kvinde, der ikke har spillet fodbold før, at lave en præcis aflevering eller tæmme en fodbold, men det er en fornøjelse at træne dem, og det vigtige er jo heller ikke, at de bliver gode til at spille fodbold. Det vigtigste er, at de får noget motion og hygger sig samtidig," siger Mo Salomonsson.

Tine Marie Kristensen er træner og koordinator på holdet - eller indpisker, som hun selv kalder det - og Mo Salomonsson tager sig af tekniktræningen. Foto: Martin Warming

Ingen krav Udover at man altså skal være kvinde, så er der ingen krav til deltagerne for at være med på holdet.

"Man behøver som sagt aldrig nogensinde at have sparket til en fodbold før. Det er heller ikke vigtigt, om man er i form eller ej, og vi har ingen nedre eller øvre aldersgrænser. Det er fællesskabet og lysten til at dyrke motion, der er drivkraften på holdet, og alle kan være med," siger Tine Marie Kristensen.

"Det er også det, der kendetegner en klub som FIF. Her er der plads til alle, både tykke og tynde, unge og gamle og gode og dårlige fodboldspillere. Her er der ikke forskel på folk," tilføjer Mo Salomonsson.

Sved på panden En af dem, der træner med på holdet, er 37-årige Joan Christensen.

"Jeg har i mange år spillet fodbold, blandt andet i Sjællandsserien, men så fik jeg nogle børn, og så gik det lidt i sig selv. Jeg havde simpelthen ikke tid til at træne to gange om ugen og spille kamp i weekenden, så derfor er det her optimalt for mig. Det er hyggeligt, og man får stadig sved på panden og lov til at sparke til en fodbold. Det er en god kombination af det hele," siger hun.

Og 41-årige Line Svensson, der også er med på holdet, er enig:

"Jeg spillede fodbold fra jeg var 10 til 20 år, men jeg stoppede, da jeg flyttede til København. Nu er jeg flyttet tilbage til Hillerød og spiller volley om vinteren og træner med på fodboldfitness-holdet om sommeren. Det passer mig rigtig godt. Det er fedt at komme ned til en kombination af hygge og fysisk træning og stadig lidt fodbold. Selv om det er meget forskellige niveauer, vi kommer fra, så er der plads til alle, og alle hygger og griner," siger hun.

Kig forbi Hvis du selv skulle have fået lyst til prøve kræfter med fodboldfitness, er du velkommen til at kigge forbi til en af træningerne, siger Tine Marie Kristensen.

"Man er meget velkommen til at komme og deltage i en af vores træninger. Det er selvfølgelig helt uforpligtende, og man kan også bare komme forbi og tage en snak med os til at starte med," siger hun.

Holdet træner hver onsdag mellem klokken 19.30 og 21 på fodboldbanerne ved FIF på Milnersvej.

