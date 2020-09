Se billedserie Anne Mette Pedersen lukker sin frisørsalon på Torvet og flytter den hjem til Skævinge, hvor hun bor. Foto: Mdt

Flytter fra Torvet: Anne Mette rykker sin frisørsalon hjem

Frisør La France flytter fra Torvet og hjem til indehaver Anne Mette Pedersens hus i Skævinge. Det forlyder, at der skal være et spisested i hendes lokaler

Efter snart 20 år som selvstændig frisør i Hillerød skal Anne Mette Pedersen nu prøve noget helt nyt.

Hun flytter sin frisørsalon, Frisør La France, fra den centrale placering midt på Torvet i Hillerød hjem til Strøvej 10 i Skævinge, hvor hun bor.

"Jeg fik et godt tilbud på min andel, og det satte nogle tanker i gang - er det nu, jeg skal rykke hjem? Samtidig havde jeg en frisørassistent, som havde arbejdet her i 12 år, som startede som selvstændig, og jeg brækkede min hånd og var sygemeldt i syv uger. Da var der tid til at tænke sig godt om," siger hun.

Springe ud i det Anne Mette Pedersen besluttede sig altså for at springe ud i det og sælge lokalerne på Torvet, hvor hun har holdt til i omkring syv år.

"Så er det bare med at springe ud i det. Det er noget, jeg gerne har villet gøre længe, men nu var tilbuddet der, og så var det med at slå til," siger hun.

Hendes to andre frisørassistenter måtte hun sige farvel til, men de har heldigvis begge fundet nye jobs. Så her i september står hun alene i salonen, indtil hun flytter salonen endeligt til Skævinge. Hendes sidste dag på Torvet bliver fredag 25. september.

Friere tøjler Nu nyder hun at gå og indrette lokalerne i hjemmet til frisørsalon.

"Det er spændende at indrette ny salon, og jeg kan godt lide, at der sker noget nyt. Det var også derfor, jeg blev selvstændig i sin tid. Nu glæder jeg mig til at have god tid til mine kunder og forkæle dem lidt ekstra. Jeg får også friere tøjler, når det bare er mig og kunden. Og så bliver det også hyggeligt at vende tilbage til Skævinge," siger 46-årige Anne Mette Pedersen.

Nu hvor hun bliver solo i salonen, slipper hun også noget ansvar i forhold til de ansatte:

"Jeg glæder mig til, at det bare er mig, og at jeg ikke behøver at have 700 projekter i gang. Så kan jeg måske servere et glas rosé eller en gin-tonic for kunden fredag eftermiddag - eller hvad jeg nu får lyst til," siger hun.

Vil savne slottet Hun kommer dog til at savne Hillerød:

"Jeg har en parkeringsplads lige bag ved salonen, og jeg elsker bare synet af slottet og slotssøen, når jeg kommer kørende om morgenen på Torvet. Hillerød har været en dejlig by at have frisør i. Det har været nogle gode år med et godt samarbejde mellem butikkerne og i cityforeningen. Og så vil jeg gerne sige tak for opbakningen til mine altid trofaste og stabile kunder gennem alle årene".

Hun håber, hendes kunder følger med til Skævinge - og at der kommer nye til:

"Måske kommer jeg til at savne kolleger, men så har jeg jo heldigvis mine søde kunder at snakke med," siger hun.

Anne Mette Pedersens nye frisørsalon åbner i Skævinge 5. oktober, og hun holder reception lørdag 3. oktober klokken 14.

Restaurant på vej Der er forlydender om, at det er en restaurant, som har købt lokalerne, hvor Frisør La France ligger, på Torvet 6, lige mellem The Old Irish Pub og Halifax.