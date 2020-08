Flying Tiger lukker ikke sin butik i Hillerød

"Jeg kan bekræfte, at der ikke er aktuelle planer om at lukke eller flytte vores butik i SlotsArkaderne," skriver Martin Jermiin, der er butikskædens administrerende direktør, i en mail til Hillerød Posten.

"Vi kommer til at justere antallet af vores butikker frem mod 2021. Baggrunden er, at vi har haft en massiv international vækst, hvor vi i nogle år åbnede en ny butik hver 3. dag. Den meget aggressive vækstplan satte vi i 2019 på pause for lige at få pusten og opbygge stærkere, sundere og mere rentable butikker," siger Martin Jermiin til JyskeVestkysten.