Se billedserie En del af bygninerne i Den Lowsonske Gård er fredede og skal bevares i det nye boligprojekt. Foto: Mette Dolmer Thygesen

Flertal ønsker Lowsons Have i 4,5 etager

Et flertal af politikerne i arkitektur- udvalget ønsker et Lowson Have-boligprojekt i 4,5 etager, og ikke 3,5 etager

Hillerød Posten - 12. februar 2020 kl. 07:51 Af Af Mette Dolmer Thygesen

De omkring 30 nye boliger, som bygherren ønsker at opføre bag det kommende hotelbyggeri på Markedspladen, skal bygges i et projekt med op til 4,5 etager.

Det bakkede et flertal af politikerne i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget op om på deres møde 5. februar.

Her skulle politikerne tage stilling til, om det var forslag 1 med 4,5 etager og 30-34 boliger eller forslag 2 med 3,5 etager og 28-32 boliger, som bygherren skal gå videre med i lokalplansarbejdet. Forvaltningen havde på forhånd anbefalet forslag 1, fordi forslaget ifølge forvaltningens vurdering er "byplanmæssigt og arkitektonisk bedst indpasset i nærområdet":

"De to forslag arbejder med samme arkitektur, materialitet og detaljering, men forslag 1 - som er det højeste af de to - har desuden ekstra fokus på at tilpasse sig til både den eksisterende bebyggelse i området, samt det kommende byggeri på Markedspladsen, som kan opføres i op til 5 etager," skriver forvaltningen i sagsfremtillingen - en vurdering som et flertal bestående af Venstres tre medlemmer af udvalget og Socialdemokratiets ene medlem støttede.

"Vi synes, projektet passer godt ind mellem hotellet og boligerne i området. Vi synes, det er den arkitektonisk pæneste løsning," siger udvalgsformand Dan Riise fra Venstre.

"Det er et rigtig flot projekt, og de 4,5 etager passer meget bedre ind i byen. Det trapper pænere ned med de 4,5 etager end de 3,5 etager," siger han.

4,5 etager er for meget Peter Langer fra SF stemte dog som den eneste i udvalget for den lavere 3,5 etagers løsning:

"Fra starten var der lagt to løsninger frem på 3,5 og 4,5 etager. Vi valgte i udvalget at tage borgermødet, inden beslutningen blev truffet. På det møde hørte jeg ingen borgere tale for 'den høje løsning', tværtimod. Vi ved jo også, at mange borgere synes, der bygges for højt og ønsker den 'normale' byggehøjde i kvarteret omkring Møllestræde og Slotsgade fastholdt. Og der er 4,5 etager for meget, synes vi i SF. Fordi der nu skal være fem etager på Markedspladsen, behøver det jo ikke at være standarden fremover," siger han.

På matriklen, hvor bygherren ønsker at bygge, ligger meget blandet bygningsmasse i dag. Der er alt fra den fredede Lowsonske gård i to etager, men også lave bygninger, som ikke er omfattet af fredningen.

Her er blandt andet en bygning, som formentlig er bygget som stald, og som gennem årene er blevet bygget væsentligt om til blandt andet autoværksted og reklamevirksomhed.

Sælge grund Bygherren havde desuden i samme sag spurgt til at købe et kommunalt ejet areal på cirka 100 kvadratmeter, som ligger ud til fortovet på Markedsstræde.

Forvaltningen havde forinden frarådet salget i forbindelse med, at man er ved at afklare, om der kan være parkering til turistbusser der.

Men alle politikerne i udvalget mente, at bygherren kan få mulighed for at købe arealet, siger Dan Riise:

"Vi vil ikke have en buslomme på den side, og det giver os mulighed for at sælge arealet. Men ikke for at bygherre bygger helt ud til skel - vi vil gerne sælge til en grøn zone, hvor der for eksemppel kan stå en bænk eller lignende. Vi sælger det ikke for, at man kan bygge helt ud. Men alt det bliver jo også fastsat i lokalplanen".

Bygherren ønsker at købe arealet for at flytte den nye bygning længere ud mod Markedsstræde med henblik på at opnå mere luft og plads i gårdrummet bagved. Dels til brug for ophold til Lowzons Haves beboere og dels til brug for etablering af en attraktiv passage for offentligheden igennem gårdrummet, står der i sagsfremstillingen.