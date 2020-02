Se billedserie Opvisningerne har tidligere fundet sted i den 'gamle' hal i FrederiksborgCentret, men i år er opvisningen rykket ind i den nye arena, Royal Stage. Foto: DGI Nordsjælland

Flere tusinde gymnaster indtager Royal Stage

Lokale gymnaster er klar til at vise, hvad de har øvet på hele vinteren

Hillerød Posten - 25. februar 2020 kl. 05:00 Af Martin Warming Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Gymnastik Gymnaster i alle aldre står klar til at indtage gulvene til DGI's forårsopvisninger.

Gymnasterne indtager opvisningsgulvene for at vise, hvad de har arbejdet med gennem gymnastiksæsonen, og der forventes i omegnen af 141.000 tilskuere til de mere end 100 opvisningsdage rundt om i landet. Og lørdag den 29. februar er turen kommet til Hillerød, hvor opvisningen i Hillerød bliver i den nye arena nye Royal Stage, hvilket giver mulighed for endnu flere tilskuere end tidligere.

Opvisningerne er kulminationen på flere måneders hårdt arbejde og intens træning for alle, uanset alder og niveau.

"Det er noget helt særligt for gymnastikken, at opvisningen samler alle på tværs af generationer. Og der kan sagtens være lige mange sommerfugle i maven, uanset om man er garvet opvisningsgymnast eller skal på gulvet for allerførste gang," siger Conny Vørts, der er gymnastikkonsulent i DGI Nordsjælland Gymnastik.

"Alle viser deres bedste på mange forskellige niveauer, og vi er stolte af at vise bredden af dansk gymnastik," pointerer Conny Vørts.

Frivillige hjælper til At få forårsopvisningerne stablet på benene kræver mange hjælpende hænder. Både til at planlægge og være tovholdere, til at styre musik og tage imod publikum. Næsten hundrede er involveret i arbejdet med at arrangere opvisningerne alene i DGI Nordsjælland. Hele koordineringen sker i stævneudvalget, som i år har fået mange nye, friske unge mennesker med, som synes, det er spændende at lave events.

"De leverer en kæmpe indsats til glæde for de mange tusinde. Uden alle de frivillige var der ingen forårsopvisninger," siger Conny Vørts, som i øvrigt selv er instruktør i en af de nordsjællandske gymnastikforeninger.

Til opvisningen i Hillerød kan man blandt andet opleve HGI Gymnastik og Trampolin, Lillerød Gymnastik og Fredensborg Gymnastikforening.

Du kan læse mere om DGI's forårsopvisning i Royal Stage på www.dgi.dk.

