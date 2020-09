Det fungerer godt, når borgerne kan følge med i et borgermøde hjemme fra deres computer, mener politikerne. Arkivfoto

Flere skal være med på borgermøder online

Digitale borgermøder har været så stor en succes under coronaen, at kommunen vil arbejde med flere muligheder for at deltage online eller streame mødet efterfølgende

Hillerød Posten - 13. september 2020 kl. 07:35 Af Mette Dolmer Thygesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Coronavirussets indtog i landet har også fået Hillerød Kommune til at ændre arbejdsgange. De inviterede i juni til tre borgermøde, som foregik online - og det var så stor en succes, at forvaltningen og politikerne nu vil arbejde videre på, at flere borgere kan deltage i møder via internettet eller streame dem, efter de er blevet afholdt.

"Vi vil gerne nå ud til flere, og vi er overbevist om, at vi fik nogle andre mennesker i spil til vores onlinemøder. Man kan godt følge med derhjemme, mens man steger frikadeller eller passer sine små børn. Eller man kan afspille borgermødet, når man har lagt ungerne i seng, og så blive orienteret om sagen på den måde. Det handler om, at folk, der ikke har tid eller lyst til at møde op, har mulighed for at se, hvad der foregår, uanset om de er berørt af sagen eller blot har en interesse i den," siger Dan Riise (V), som er formand for Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget, hvor sagen forleden var på dagsordenen.

20-30 deltog De tre digitale borgermøder i juni handlede om Dyremosegård og nye lokalplaner i Slangerupgade og Favrholm. På hvert af de tre møder var der mellem 20-30 personer, der var logget på. Derudover har optagelsen været at finde på kommunens hjemmeside, hvor der har været mellem 10-29 visninger af hvert af møderne.

På møderne var der oplæg fra forvaltningen og bygherren om projekterne, og derefter havde borgerne mulighed for at stille spørgsmål og komme med kommentarer, når de fulgte med via internettet hjemmefra. Borgerne stillede cirka et spørgsmål eller kom med en kommentar i gennemsnit.

Forvaltningen vurderer også, at møderne fungerede godt, men at den digitale mødeform kræver lidt ekstra bemandingen på teknikken.

Fire scenarier ABT-udvalget beder nu forvaltningen om at se nærmere på fire måder, hvorpå den digitale mødeform kan videreføres. Det kan både handle om at optage møderne og uploade dem bagefter eller at streame møderne live med eller uden mulighed for at stille spørgsmål eller kommentere. Forvaltningen skal blandt andet undersøge, hvad det koster. ABT-udvalget vil samtidig have borgerinvolveringsudvalget til at udtale sig om de fire modeller.

"Nu ser vi på de fire scenarier, og snakker om, hvad der er de tmest optimale for borgerne. Det handler ikke altid om at kunne stille spørgsmål, men også om at kunne orientere sig, så man senere kan komme med sit høringssvar til en sag. Så digitale borgermøder er ikke kun noget, vi vil arbejde med, når der er corona - men uanset om der virus, der florerer eller ej," siger Dan Riise.

