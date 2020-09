Flere partier i Hillerød Byråd vil gøre brug af muligheden, som et politisk flertal i Folketinget har givet kommunen for at hæve skatten. Arkivfoto: Mette Dolmer Thygesen

Flere partier i Hillerød vil hæve skatten

Flere partier vil hæve skatten i Hillerød Kommune for at få råd til samme velfærd efter udligningsreformen. Borgerlige partier er imod

Hillerød Posten - 02. september 2020

Vi kan godt begynde at vænne os til tanken om at skulle betale mere i skat.

I hvert fald hvis det står til flere partier i byrådet, som her inden budgetforhandlingerne melder ud, at de ønsker at gøre brug af muligheden for at hæve skatten.

Nødvendig drøftelse På byrådsmødet i onsdags fortalte partierne, hvad de vil prioritere i de kommende budgetforhandlinger - og her meldte flere ud, at de vil bruge muligheden for at hæve skatten til at dække blandt andet det hul på 24 millioner kroner, som udligningsreformen vil give i kommunen.

"Der er et håndtag, vi kan trække i, for at få bundlinjen til at ændre sig. For Folketinget har bestemt med udligningsreformen, at vi kan øge skatten. Meningen for Folketinget er, at vi skal kunne finansiere den samme velfærd som før udligningsreformen. Den drøftelse er vi også nødt til at have sammen," sagde den socialdemokratiske gruppeformand Thomas Brücker.

"Alle har råd" SF meldte klart ud, at de ønsker at gøre brug af muligheden for at hæve skatten:

"Vi synes, vi skal bruge den mulighed, vi har fået, for en skattestigning. Det er omkring 20 kroner per borger per måned - det tror vi, alle har råd til. Det handler om, hvorvidt vi vil skære ned eller lave denne minimale skattestigning. Og når vi skal vælge mellem de to sider, så ved vi godt, hvad vi vælger," sagde Peter Langer.

Også Enhedslisten vil tale for en skattestigning i budgetforhandlingerne, sagde Tue Tortzen:

"For os er det klart, at det øgede udligningsbidrag skal finansieres via en skattestigning. Vi bør udnytte den chance, vi har nu, og som vi ikke har haft i en årrække, til at lægge noget mere på skatten for at løse opgaverne. Den handler om, at vi hver skal slippe en 50'er hver måned - det er den størrelsesorden vi taler om".

"Ikke rimeligt" De borgerlige partier var dog ikke enige.

"Vi står med en ekstra udfordring denne gang på grund af udligningsreformen, som, når den er fuldt indfaset, fjerner mere end 24 millioner kroner, som vi kunne have udviklet vores kommune for eller brugt på service. Bare for at det ikke er usagt: I Venstre synes vi ikke, det vil være rimeligt, at Hillerøds borgere, som i forvejen betaler en høj skat, skal betale mere i skat, bare fordi vi har fået en socialdemokratisk regering," sagde Klaus Markussen fra Venstre.

"Andre folks penge" Også Mette Thiesen fra Nye Borgerlige vil kæmpe imod skattestigninger i budgetforhandlingerne, sagde hun:

"Nu hvor både SF og Enhedslisten står og taler om skatteforhøjelser, kan jeg ikke lade være med at minde om et citat, som en klog dame (Margaret Thatcher, red.) en gang kom med: 'Problemet med socialisme er, at på et eller andet tidspunkt løber man tør for andre folks penge'. Og det ér andre folks penge, vi står med, så det skal vi være meget bevidste om".

Ikke råd til lettelser Nikolaj Frederiksen fra Konservative talte til gengæld om skattelettelser:

"Det er svært at se, at der i det foreløbige budget kan blive skattelettelser, men det betyder ikke, at vi i fremtiden ikke vil se på skattelettelser, for eksempel dækningsafgift og grundskyld. Det er vores ambition, at skatten ikke skal være højere end gennemsnittet, hvis vi stadig skal være attraktive for dem, der betaler," sagde han.

Radikale for Radikale Venstres Christina Thorholm kom i sin tale til byrådsmødet ikke ind på, om partiet ønsker skattestigninger - men hun og partiets andet byrådsmedlem Jørgen Suhr meldte mandag ud i et læserbrev til Hillerød Posten, at hullet på de 24 millioner kroner fra udligningsreformen skal finansieres via en skattestigning:

"Vi mener, at kernevelfærden til vores medborgere er så vigtig, at vi skal hæve skatten for at dække det hul, der er kommet i Hillerød Kommunes pengekasse på grund af udligningsreformen. Vi mener, at konsekvensen ved ikke at hæve skatten vil være, at vi kommer til at skære i den kommunale service, vi har nu," skriver de to og foreslår, at skatten hæves med 0,12 procent det første år og lidt mere de efterfølgende år.

"Derved hænger Hillerød Kommunes økonomi bedre sammen, og vi kan bedre undgå de værste nedskæringer. Det vil betyde en månedlig skattestigning på cirka 25-50 kroner per borger. For os handler det ikke om en diskussion for eller imod skattestigninger. Men om rettidig omhu som vil påvirke den enkelte borgers skattebetaling marginalt".

Med de Radikales udmelding tegner der sig et politisk flertal for at hæve skatten, da S, SF, Enhedslisten og Radikale Venstre udgør 14 ud af byrådets 27 medlemmer.

Hvem, der kommer i et forlig, som kan indebære skattestigninger, vil vise sig ved de kommende budgetforhandlinger.

De sidste budgetforhandlinger finder ifølge byrådets kalender sted i weekenden den 12. og 13. september.

Udlignings-reformen

Hillerød Kommune er en af de 15 kommuner, som har ansøgt om at få mulighed for at sætte indkomstskatten op næste år svarende til tabet i udligningsreformen.

De 15 kommuner har søgt mulighed for skatteindtægter på 236 millioner kroner.

Det er folketingspartierne Socialdemokratiet, Venstre, Radikale Venstre, SF og Alternativet, der står bag aftalen om udligningsreformen. Aftalen betyder blandt andet, at ca. 1,4 mia. kr. bliver flyttet til landets 30 yderkommuner.

Hillerød betaler i forvejen næsten 450 millioner kroner i udligningssystemet og står til at skulle betale omkring 24 millioner kroner mere.