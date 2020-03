Flere lokale klubber og foreninger lukker ned med det samme

Flere lokale klubber og foreninger har lyttet til statsminister Mette Frederiksens opfordring til, at foreninger bør lukke ned for sine aktiviteter for at undgå spredning af coronasmitte.

Således oplyser Hillerød Fodbold på sin hjemmeside, at klubben sætter alle sine aktiviteter på stand by med omgående virkning. Alle træninger, kampe og andre aktiviteter i klubben er suspenderet de næste 14 dage.

"Hillerød Fodbold ønsker at tage et ansvar i denne 'krise' og hjælpe de svage i samfundet. Vi ønsker ikke at smitten breder sig, og derfor bliver vi nødt til at forholde os til den nuværende situation," skriver klubben.

"Vi står sammen med resten af Danmark om at bekæmpe denne virus, og håber på forståelse," står der endvidere på Hillerød Fodbolds hjemmeside.

Hillerød Fodbold ved endnu ikke, om lørdagens 2. divisionskamp mod Holbæk bliver til noget.

Også FIF Fodbold trækker stikket efter statsministerens udmelding.

"FIF følger naturligvis myndighedernes anbefalinger og lukker klubben midlertidigt de næste 14 dage for at begrænse smitten af Covid-19. Vi håber på forståelse for situationen," skriver FIF's bestyrelse på klubbens Facebook-side.

Brødeskov Idrætsforening lukker også ned for alle aktiviteter de kommende uger.

"Vores største prioritet er alle vores medlemmers sikkerhed og sundhed, og vi tager det naturligvis meget alvorligt og vil bidrage til at minimere spredningen i samfundet generelt, og tage et ansvar," står der på klubbens Facebook-side.

Og HGI Gymnastik og Trampolin følger trop.

"Som konsekvens af statsministerens udmelding ved pressemødet her til aften, suspenderes al træning, miniopvisninger, rejser til udlandet og andre aktiviteter inden for gymnastikken som minimum hele marts måned," skriver klubben på Facebook.

Hillerød Posten har ikke på nuværende tidspunkt det fulde overblik over, hvilke klubber og foreninger, der lukker ned for sine aktiviteter.