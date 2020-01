Flere butikstyve var på spil i Bilka

Da begge mænd var udenlandske statsborgere, blev en patrulje sendt til stedet. Her blev en 39-årig mand sigtet for at have forsøgt at undlade at betale for whiskyen, mens en 28-årig mand blev sigtet for at have forsøgt at undlade at betale for energidrikken, oplyser politiet.