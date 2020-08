Flere år med skimmelsvamp: - Skimmelsvamp bliver ikke taget særligt alvorligt

Se billedserie Naboerne Mette Rechendorff og Vibeke Olsen har de sidste par år kæmpet for at få fjernet skimmelsvamp fra deres lejligheder i en ældre villa på Frederiksværksgade, der udlejes af GBE Ejendomme. Foto: Anna Hjortsø

Ifølge den private udlejer har en retssag mod den tidligere ejer forsinket udbedringen

Hillerød Posten - 09. august 2020

"Hver gang jeg gik i seng, begyndte jeg at hoste helt vildt. Min tidligere overbo, der var astmatiker, fik pludseligt voldsomme hosteanfald. Vi følte, vi havde influenza, men alligevel var vi ikke rigtigt syge - vi kunne ikke forstå de symptomer, vi havde," fortæller Vibeke Olsen om dengang, det hele begyndte i efteråret 2017.

Sammen med sin nuværende overbo Mette Rechendorff har hun brugt næsten tre år på at få udlejer til fjerne skimmelsvamp fra deres lejeboliger i en villa på Frederiksværksgade 103 i Hillerød.

I første omgang i dialog med den tidligere ejer af bygningen og de sidste to år med GBE Ejendomme, den nuværende ejer. Først i juli i år blev arbejdet med at fjerne skimmelsvampen påbegyndt. Det skete, efter Hillerød Kommune i juni gav et påbud, hvor de bad udlejeren om at fjerne skimmelsvampen.

"Skimmelsvamp bliver ikke taget særligt alvorligt. Vi har holdt på vores ret og har derfor skullet slås for at få det ordnet. Vi har virkelig løbet panden mod en mur," siger Vibeke Olsen.

"Mange gange," tilføjer Mette Rechendorff.

"I begyndelsen laver GBE Ejendomme faktisk en udvidet undersøgelse af, hvor der er skimmelsvamp, men så gik der retssag i den. Den nye ejer ville have, at den tidligere ejer skulle betale for udbedringen. Så siger Hillerød Kommune, at de ikke kan gøre noget, mens retssagen kører. Men der er ikke nogen, der tager hensyn til, at det er os, der bor i det," siger Vibeke Olsen.

Johnni Regnarsson, direktør hos GBE Ejendomme, fortæller til Hillerød Posten, at han ikke iværksatte fjernelsen af skimmelsvamp tidligere på grund af retssagen mod den tidligere ejer af villaen - en uenighed om, hvorvidt der allerede var skimmelsvamp i ejendommen ved overdragelsen eller ej.

"Havde jeg fået konstateret skimmelsvamp i en af mine andre ejendomme - jeg har jo mange ejendomme - som jeg ikke havde købt i samme moment, som det blev konstateret, så havde det været udbedret for halvandet år siden," siger han.

"Jeg ved godt, at skimmelsvamp kan være farligt, og jeg ville gerne fjerne det, men i forhold til, at det er beviser, kunne jeg ikke fjerne det ifølge min advokat".

Ifølge direktøren ville en mikrobiologisk rapport fra Hussvamp Laboratoriet fra oktober 2018, der konsterede forekomsten af skimmelsvamp, ikke kunne gælde som bevis i retten, fordi den er betalt af ham selv og dermed uvildig.

"Jeg var nødt til at få lavet kontrol-undersøgelser af en uvildig syn- og skønsmand, som retten har udpeget. Hvis jeg gik ind på dag 1 i oktober (da Hussvamp Laboratoriets undersøgelse er færdig, red.) og fjernede skimmelsvampen for at tilfredsstille lejerne, så fjernede jeg samtidig beviset for, at der er skimmelsvamp".

Ifølge direktøren ville han dermed kunne miste 'mange penge', fordi han og ikke den tidligere ejer skulle betale for udbedringen. Han har derfor været nødt til at afvente rettens forløb, der trækker ud på grund af rettens sagsbehandlingstid, og da den tidligere ejer gør indsigelser flere gange, ifølge ham.

Derudover konstaterer den første kontrol-undersøgelse, at der ikke er skimmelsvamp i samme omfang som tidligere påvist, og det var derfor nødvendigt med endnu en undersøgelse.

Det er i Mette Rechendorffs køkken, der er konstateret skimmelsvamp. Sammen med sin underbo fortæller hun, at det har været en kamp at få udlejer til at iværksætte fjernelse af skimmelsvamp. Foto: Anna Hjortsø

Igennem brædderne Skimmelsvampen er i virkeligheden én af ud af mange slåskampe med GBE Ejendomme, som de to lejere beretter om til Hillerød Posten - det er en kamp med udlejer, hver gang der skal foretages vedligeholdelse af den 120 år gamle villa, ifølge dem.

Hillerød Posten har set afgørelser fra Huslejenævnet, der er faldet ud til lejers fordel: Udlejer er blevet pålagt at istandsætte Mette Rechendorffs tag-træterasse, hvor flere er gået igennem de gamle brædder, en forhøjelse af hendes varmebidrag er kendt ulovlig, og nævnet har også vurderet, at huslejen var sat for højt.

"Det kan ikke være rimeligt. Man betaler ikke sin husleje for, at man skal slås med udlejer hver gang, der skal skiftes et søm. Vi har brugt så meget tid på at køre sagerne, og det er for nemt for udlejerne at tænke på økonomien frem for, at der bor mennesker i de her huse," siger Vibeke Olsen.

"Jeg skal udbedre det, jeg som udlejer af ejendommen har pligt til," lyder det fra direktør Johnni Regnarsson.

"Med træ-terrassen var der en tvist om, hvem der skulle vedligeholde den ifølge lejekontrakten, og derfor var vi nødt til at få Huslejenævnets udtalelse om, hvem der bærer pligten. Selvfølgelig kører jeg ikke ud og laver en hel masse på terrassen, hvis det ikke er mig, der bærer ansvaret for den. Jeg er nødt til at kigge på min økonomi".

Træthed og svien i øjnene Hos Vibeke Olsen i stueetagen på Frederiksværksgade er der konstateret skimmelsvamp i hendes havestue ifølge rapporten fra Hussvamp Laboratoriet. I en tilbygning med to værelser, der er BBR-registreret som et udhus, er der påvist 'høj kimbelastning'. Det er derfor 'nødvendigt' at udbedre, så skimmelsvampen og årsagen bliver fjernet, står der i rapporten.

Det kan give helbedsproblemer for personer, der opholder sig i rummet igennem længere tid, står der også, og man kan ved længere tids ophold blive sensitiv og udvise symptomer ved kort eksponering og lille forekomst af skimmelsvamp.

Vibeke Olsen fortæller, at hun oplever træthed og en brændende fornemmelse i munden, når hun er i de rum, hvor der er skimmelsvamp.

Hos overboen Mette Rechendorff på førstesalen er der konstateret skimmelsvamp i køkkenet under køkkenvasken og skabet ved siden af, som det er nødvendigt at fjerne, ifølge rapporten. Det betyder, at hendes øjne svier, når hun står ved vasken, fortæller hun til Hillerød Posten.

Skimmelsvamp kan medføre irritation af luftvejene, hovedpine, uoplagthed, forværring af astma - og i sjældne tilfælde kan det udvikle astma ifølge den offentlige sundhedsportal Sundhed.dk.

Ulovlig beboelse At udlejer nu er gået i gang med at fjerne skimmelsvampen, betyder dog ikke, at problemet er løst ifølge lejerne.

I kommunens påbud fremgår det, at udlejer ikke pålægges at fjerne skimmelsvampen fra to af Vibekes værelser, fordi de er registreret som et udhus og ikke til beboelse, altså varigt ophold. Ifølge en mail fra Hillerød Kommune fremgår det, at kommunen vurderer, at værelserne er ulovligt udlejet.

"Håndværkerne er begyndt de steder, hvor der er lovlig beboelse, for de andre steder kan kommunen ikke kræve det. Udlejer gør absolut kun det, som kommunen har pålagt ham," siger Vibeke Olsen.

Hun betaler husleje for de to værelser, fremgår det af hendes lejekontrakt og i en tidligere afgørelse fra Huslejenænet, står der også, at tilbygningen indgår i lejemålet.

"Men huslejenævnet er ligeglade, om det er lovligt eller ulovligt. De kigger på det hele, og det betaler man for".

Ifølge Johnni Regnarsson har to efterfølgende kontrol-rapporter konkluderet, at der ikke er skimmelsvamp i de to værelser. Hillerød Posten har set den ene af rapporterne fra januar i år, hvor det fremgår, at niveauet af skimmelsvamp ikke er over normalen - hvilket der ikke findes nogen forklaring på.

"Det er meget mærkeligt, for det kan ikke bare forsvinde. Jeg er sikker på, der er noget derude, fordi niveauet var højt i rapporten fra Hussvamp Laboratoriet," lyder det fra Vibeke Olsen, der fortsat kæmper for, at der sker en udbedring i de to værelser.

Johnni Regnarsson fortæller, at kontrol-rapporter, hvor der ikke påvises skimmelsvamp, der er årsag til, at der ikke er påbegyndt udbedring - ikke fordi kommunen ikke har påbudt det. Derudover forstår han afgørelsen fra huslejenævnet således, at Vibeke Olsens husleje er under normalprisen, blandt andet på grund af de to værelser.

I tilbygningen til villaen blev der først påvist et højt niveau af skimmelsvamp, men ikke ved to efterfølgende undersøgelser - hvilket hverken lejer Vibeke Olsen eller direktør hos GBE Ejendomme, Johnni Regnarsson, kender forklaringen på. Foto: Anna Hjortsø

'Fugtrelateret mislugt' Kommunens påbud gælder heller ikke for kælderetagen - hvor der er konstateret høj forekomst af skimmelsvamp - da kælderen ikke må anvendes til beboelse.

"Det er et gammelt hus, så der er sprækker alle steder, så vi kan lugte det op gennem gulvene," siger Vibeke Olsen, der bor i stueetagen.

I den mikrobiologiske rapport står der, at der er en 'svag fugtrelateret mislugt' i kælderen generelt og 'en markant mislugt' ved oplukningen af en skillevæg mellem bad og gang. Der står også, at forekomsten af skimmelsvamp 'kan give helbredsproblemer for personer, der opholder sig i rummet igennem længere tid".

Ifølge Lone Henriksen, sektionsleder for Miljø og byg i Hillerød Kommune, er kælderen ikke inkluderet i påbuddet, da skimmelsvampen "ifølge rapporten ikke burde være noget problem for de to beboelser ovenpå".

Opsigelser Direktør for for GBE Ejendomme, Johnni Regnarsson, har undervejs i forløbet sendt en ulovlig opsigelse til Mette Rechendorff - med begrundelsen, at der er skimmelsvamp og 'en stor del af lejemålet ikke kan benyttes til beboelse'.

Af en mail-korrespondance fremgår det også, at han har tilbudt Vibeke Olsen at få sit depositum tilbage plus 10.000 kroner til flytteudgifter, hvis hun takkede ja til tilbuddet inden tre måneder.

"Jeg har fuld forståelse for, at lejerne synes, det er utrygt at bo i, og derfor har jeg tilbudt at dække flytteomkostninger," lyder det fra Johnni Regnarsson.

"Jeg kunne ikke opsige Mette, selvom jeg prøver, for hun ville gerne blive boende og tog sagen til Huslejenævnet. Det er det eneste, jeg synes, jeg kunne gøre over for hende for at få hende ud af lejemålet".

En opsigelse er vel ikke for at tilgodese hende?

"Jo, hvis jeg opsiger lejemålet, så kan hun fraflytte uden at miste penge, fordi jeg skal udbetale hendes depositum".

At det skulle være en gestus, er ikke den måde, de to lejere på Frederiksværksgade opfatter det på.

"Han vil af med os, men det kommer han ikke. Jeg vil ikke væk herfra, og han skal i hvert fald ikke bestemme det," siger Mette Rechendorff.

"Det kan simpelthen ikke være rigtigt, at vi drives ud af vores hjem, fordi folk ikke kan opføre sig ordentligt. Hvis vi kaster håndklædet i ringen, så kommer nye lejere ind, som ikke aner noget, og de ville blive taget i måsen. Alle sager forfalder, hvis lejemålet bliver sagt op, og så ville man skulle starte sagerne op igen," siger Vibeke Olsen.

"Og det tager måneder, før man kommer nogen vegne," siger Mette Rechendorff.