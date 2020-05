Firmaidrætten tilbyder udlån af udstyr og virtuel hjemmetræning

Firmaidrættens Hus på Milnersvej er stadig lukket ned for al indendørs aktivitet til store afsavn for de mange medlemmer af foreningen. Så når medlemmerne ikke må komme til Firmaidrættens Hus, så må firmaidrætten komme til medlemmerne.

Derfor tilbyder firmaidrætten nu, at medlemmer gratis kan låne både indoor bike cykler og træningskit i form af træningsmåtte, håndvægte, bar, stepbænk m.m. sommeren over.

"Vi gør det for dels at fortælle, at vi er her endnu, men også fordi det er vigtigt, at man også i en Covid-19-tid holder formen ved lige," udtaler formand Peder Bisgaard i en pressemeddelelse.

"Skulle det ske, så vil det kræve en enorm omstilling og forberedelse med indretning, mindre holdinddeling etc., nøjagtig som da skolerne åbnede op, og det er vi ikke klar til og mener i øvrigt ikke, at det er risikoen værd på nuværende tidspunkt".

Ingen petanque

Firmaidrætten havde ellers muligheden for at starte op med petanque, men har meldt ud, at dette ikke sker, da man har valgt at følge Dansk Petanqueforbunds anbefaling om ikke at starte op, da mange af medlemmerne er i risikogruppen. Stavgang er dog startet op igen, og der vandres hver - i små grupper - mandage og tirsdage. Tidspunkt og startsted fremgår under stavgang på www.firmaidræt-hillerød.dk.