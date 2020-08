Fingerplan kan sætte en stopper for nyt stadion

Hillerød Kommune har indgået en aftale med selskabet 'Stadionkvarter Favrholm Aps' om at udvikle en del af Hillerøds nye bydel Favrholm, herunder opførelse af et nyt stadion. Udviklingsaftalen er kommet i stand på baggrund af en henvendelse fra udviklingsselskabet, der sammen med FC Nordsjælland har en vision om at skabe en helt ny fodboldpark i Favrholm i den sydlige del af Hillerød by. Det er visionen, at Stadionkvarteret skal indeholde 250.000 etagemeter, primært bolig, et stadion med en lang række træningsfaciliteter, blandt andet baner, fitness, sportsklinik og et fodboldakademi. FC Nordsjælland driver allerede fodboldakademiet Right to Dream og har ambitioner om at skabe Nordeuropas bedste fodboldakademi i Hillerød.