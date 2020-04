Artiklen: Festløs sommer i Skævinge: - Der er ikke så meget andet at gøre end at rette ind

"Vi bliver ramt som alle andre, men der er ikke så meget andet at gøre end at rette ind og kigge på, om vi kan lave noget andet - måske online - for at støtte og styrke fællesskabet i Skævinge. Det er jo det gode ved frivillige. De kommer med en masse fantastiske ideer, og der er allerede kommet masser af gode forslag til, hvad vi kan gøre i stedet, og nu kigger vi på mulighederne," fortæller Lasse Petersen til Hillerød Posten.