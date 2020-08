Fernisering i Sindhuset

"Jeg giver mig hen i billedkunsten, da jeg brænder for den 24 timer i døgnet. Når jeg er 'nede i kulkælderen' har jeg mulighed for at male mig glad. Mange gange er processen med at tegne og male vigtigere eller lige så vigtig, som det færdige billede," siger kunstneren.