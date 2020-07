Feriesjov i Alsønderup, St. Lyngby og Gørløse

St. Lyngby, Alsønderup og Gørløse vil i august danne rammerne for tre sjove og aktive dage for børn og deres familier.

Hvis du og din familie også har været nødt til at ændre planer på grund af coronakrisen og ikke helt ved, hvad den sidste uge af sommerferien skal gå med, så kan I deltage i en eller flere af de i alt tre sjove eftermiddage i St. Lyngby, Gørløse og Alsønderup.

De tre aktivitetsdage, som afholdes af DGI Nordsjælland i samarbejde med St. Lyngby IF, Alsønderup Skytte- Gymnastik & Idrætsforening og Gørløse Skytte- & Idrætsforening, vil blandt andet have Mega Twister, Jump4fun rundbold og Kan Jam på programmet i uge 32.

"Der vil være fokus på leg, bevægelse og styrkelse af det sociale fællesskab. Der er plads til alle - store som små - det kræver kun, at man er klar på at have det sjovt sammen med andre," står der i en pressemeddelelse fra DGI Nordsjælland.