Fem tenniscamps i sommerferien i Hillerød

Der bliver igen i år afholdt tenniscamps i Hillerød Tennisklub

Igen i år får tenniselskende børn og voksne mulighed for at komme på tenniscamp. Selvom coronakrisen gjorde det usikkert, om sommerens tenniscamp ville blive afholdt, er der givet grønt lys til det.

Den gode nyhed er, at børn og voksne får mulighed for at spille en masse sjov tennis i sommerferien på DGI's tenniscamps, som også bliver afholdt i Hillerød Tennisklub.

De byder både på camps for familier, juniorer, voksne og en padelcamp, hvor man kan prøve kræfter med den hurtigt voksende idrætsgren. Og i tennisklubberne bliver alle de frivillige, som afholder tenniscamps, klædt godt på til opgaven, så de lever op til myndighedernes anbefalinger, lover DGI.

Ifølge DGI giver en tenniscamp mulighed for at have det sjovt med sine venner og for at få nye venner.

Årets DGI-tenniscamps er for alle piger og drenge, kvinder og mænd, der elsker at spille tennis og ønsker at blive dygtigere. Børn og voksne, der ikke går til tennis, kan også være med. Udfordringerne bliver tilpasset den enkelte spillers niveau.

DGI tilbyder fem tenniscamps i Hillerød. En af dem er allerede udsolgt.

