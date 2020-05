Fem personer anholdt i sag om mulig fremstilling af bomber

Sagen trækker tråde til Hillerød Kommune, for to litauiske mænd blev anholdt i en landsby i Hillerød Kommune torsdag den 5. marts, mens endnu en litauisk mand blev anholdt samme dag. De har alle tre siddet varetægtsfængslet siden, sigtet for at have til hensigt at fremstille bomber, oplyser politiet.