Favrholm-projekt kan give bagslag: Hillerød risikerer negativ omtale

Der er en væsentlig risiko for, at Favrholm Stadionkvarter aldrig bliver til noget – og det kan medføre negativ omtale af Hillerød og manglende lyst til at investere i kommunen

Favrholm Stadionkvarter, hvor det er planen, at der blandt andet skal bygges et stort fodboldstadion og boliger til omkring 5.000 mennesker, er så stort et projekt, at der er en væsentlig risiko for, at projektet aldrig bliver til noget.

Og det kan, hvis projektet kuldsejler, være med til at sætte Hillerød i et dårligt lys.

Det fremgår af et lukket punkt om projektet, der var på dagsordenen på byrådets møde den 18. december.

Hillerød Posten har fået aktindsigt i punktet, og her står der blandt andet: "Projektets karakter og omfang betyder samtidig, at der må forventes at være en ikke uvæsentlig procesrisiko for, at projektet falder af andre årsager, fx kan sagen påklages, det kan vise sig, at nødvendige ændringer af overordnede planer ikke kan gennemføres, eller parter kan trække sig".

Der er således en væsentlig risiko for, at projektet falder på gulvet. Udover, at det kan medføre negativ omtale af Hillerød, så kan det også få betydning for investeringslysten i Hillerød.

"Dette kan, udover at ressourcer anvendt på projektet er tabt, også medføre negativ omtale af Hillerød og Favrholm, der kan have betydning for fremtidige investeringsinteresser," står der endvidere i dagsordenen.