Farvel til Jens og velkommen til Peder

Peder Raarup Jensen tager over efter Jens Jepsen som leder af Klaverfabrikken

Klaverfabrikken får ny leder. Jens Jepsen har nemlig valgt at stoppe for i højere grad at kunne prioritere familielivet og sit virke som musiker.

Ny mand på posten bliver Peder Raarup Jensen, der bliver ny leder af Klaverfabrikken fra den 1. marts.

Torsdag eftermiddag blev der afholdt farvel- og goddag-reception i Truckhallen, der er en del af Klaverfabrikken. Et hav af mennesker var mødt op for at tage afsked med Jens Jepsen og ønske den nye mand velkommen om bord.

"På trods af et imponerende højt aktivitetsniveau har Jens aldrig tabt fokus på det, der altid har været det vigtigste her på Klaverfabrikken: Nemlig det sociale, fællesskabet, samværet og nærværet og mødet mellem mennesker. Det er medicin for sjælen, der har været produceret her, mens Jens har været leder," sagde Karen Elsebeth Jensen, der er konstitueret bestyrelsesformand, i sin afskedstale til Jens Jepsen.

Hun takkede samtidig Jens Jepsen for at stoppe nu. Altså på toppen og mens legen er god.

"Med det solide fundament, som du har udviklet og sat dit præg på, har vi de bedste forudsætninger for at fortsætte den positive udvikling med en ny leder i spidsen," lød det fra Karen Elsebeth Jensen.

Blev i dårligt humør Også Rikke Macholm, der er formand for kultur- og fritidsudvalget i Hillerød Kommune, bad om ordet til receptionen.

"Nogle meddelelser bliver man ikke glad for at få. Og rent faktisk synes jeg, at jeg blev i rigtig dårligt humør, da jeg fik en mail fra Jens om, at han havde besluttet at stoppe som leder, fordi han godt vil have mere tid til sin familie. Det forstår jeg så inderligt godt. Men glad blev jeg ikke," sagde Rikke Macholm i sin tale.

"Du har gjort det fabelagtigt godt her på klaverfabrikken. Din tilgang til stedet, din måde at agere på i forhold til de mange friville og den måde, du byder nye velkommen på, er forbilledlig. Her er plads til alle, og alle trives her og har det godt. Det er ikke så mange steder, der egentlig er det," lød det fra Rikke Macholm.

Startede som frivillig Jens Jepsen har været på Klaverfabrikken i 18 år. Han startede som frivillig i 2002, og i 2010 blev han ansat som studentermedhjælper. Da Klaverfabrikken i 2013 blev udpeget som et af Danmarks 18 regionale spillesteder, blev han ansat som spillestedsleder af Klaverfabrikken Live, og da Klaverfabrikken Live og Klaverfabrikken fusionerede i 2016, blev han leder for det hele.

Den nye leder, 28-årige Peder Raarup Jensen, har også været en del af Klaverfabrikken i mange år. Han startede i 2008 som frivillig i Buddhas Jazz Club og har siden spillet en meget aktiv rolle i New Note Festival.

Peder har desuden været en del af Klaverfabrikkens bestyrelse gennem en årrække - senest som formand siden april 2019.

