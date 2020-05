Frederik Andersen (th.) fejrer et veloverstået træningsforløb, som har ført til en fastansættelse i Fakta Charlottenlund. Her med Caroline Simpson, butikschef i Fakta Hillerød, og 'Klar til start'-vejleder Lars Larsen. Pressefoto

Fakta Hillerød hjælper autist til fast arbejde

Autisme er ingen hindring for at blive ansat på en helt almindelig arbejdsplads. Det er 22-årige Frederik Andersen et lysende eksempel på.

I godt et år har han deltaget i træningsforløbet 'Klar til start', og mandag modtog han sit afslutnings-diplom. Her blev det fejret, at hans navn nu er at finde på en ansættelseskontrakt hos supermarkedskæden Fakta.