Man kan for eksempel søge støtte til at gå til gymnastik. Arkivfoto: Hillerød Posten

Send til din ven. X Artiklen: Få hjælp til at betale for dit barns foreningskontingent Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Få hjælp til at betale for dit barns foreningskontingent

Hillerød Posten - 09. juni 2020 kl. 08:47 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Er du forælder til et barn, der gerne vil gå til spejder, svømning, musik eller noget helt fjerde i sin fritid? Har du ikke råd til at betale kontingent for dit barns fritidsaktivitet? Så kan du få hjælp af kommunen til at søge om Fritidspas.

Fritidspas er økonomisk støtte til betaling af kontingent i en lokal forening. Det er muligt at få refunderet kontingentudbetalinger på maksimum 2.000 kroner for et eller flere børn mellem tre og 17 år.

Fritidspasset kan bruges til mange forskellige foreningsaktiviteter, som f.eks. gymnastik, fodbold, tegning, sang og musik, spejder, karate, eller noget helt andet.

Højeste indtægt For at få et fritidspas må husstandens samlede indtægter ikke overstige 192.714 kroner om året. Har familien mere end et barn, forhøjes indkomstgrænsen med 7.000 kroner for hvert barn ud over det første. Fritidspas er primært for enlige forsørgere og borgere på integrationsydelse.

Læs mere om hvordan du søger på hillerod.dk. Man kan også kontakte Jacqueline Perret-Gentil fra Kultur, Idræt og Folkeoplysning på e-mail kulturogudvikling@hillerod.dk eller tlf. 72 32 03 74.