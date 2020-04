Få adgang til alverdens koncertsale og spillesteder via bibliotekets hjemmeside

Det har Hillerød Posten bedt Hillerød Bibliotekerne om at komme med nogle gode tips til - både gode læse-, lytte- og streamingoplevelser, og de tips vil vi bringe her i Hillerød Posten og på hip.dk den næste tid.

Både Medici.tv og Stingray Qello har flere hundrede koncerter at vælge i mellem. Her giver bibliotekar Jakob Poulsen et par bud på gode musikoplevelser hos begge tjenester, der kan fordrive coronabekymringer væk for en stund. Begge tjenester er på engelsk og bruger engelske titler (på operar f.eks.), så du kan med fordel blot søge på komponist-, dirigentnavne, grupper eller bare stikord.

Medici.tv: "Jordi Savall celebrates the French Baroques: Lully, Couperin, Rameau" samt "Jordi Savall conducts Corelli, Telemann and Rameau"

"Jordi Savall er dirigent og virtuous på en såkaldt viola da gamba (en syvstrenget cello-lignende instrument). I denne koncert brillerer han og sit ensembe "Les concerts des nations" med potpourrier af fremtrædende komponister fra det 16. og 17. århundrede. De er to vidt forskellige koncerter. Barok-koncerten med Lully m.fl. er fuld af farvestrålende toner, men til tider også melankolsk musik, der vækker til eftertanke. Koncerten med Telemann m.fl er til gengæld let, imødekommende og behagelig læsemusik".

"På Stingray Qello finder du et skatkammer af sveddryppende koncerter fra de berømte Montreaux festivaler. Her bliver en lørdag aften umærkeligt til søndag morgen: Dans og sved sammen med James Brown til uforglemmelig koncert fra 1981. Eller nyd jazz-sangerinden Nina Simones koncert fra 1979 og hendes varme, blide og sensuelle sang og klaverimprovisationer. Eller flyd ud til lyden af Albert Collins stemme og hans melodiøst klagende Fender-guitar fra 1978".

"Jeg må erkende, at jeg aldrig havde hørt om koncerterne fra Knebsworth før Stingray Qello. Her kan man se og høre de absolut største pop og rocknavne optræde sammen og hver for sig: Paul McCartney, Genesis, Cliff Richard, Eric Clapton, Pink Floyd for bare at nævne nogle få. For mit vedkommende er de næste fredag aftener helliget koncerterne fra Knebsworth, og hverken volumenknap eller promille forbliver i den lave ende".