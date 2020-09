Torvet i Hillerød fyldes med elbiler på lørdag, hvor man både kan se dem, prøvekøre dem og få ny viden om dem fra uvildige eksperter. Foto:

Event på Torvet: Bliv inspireret til at køre i elbil

Til arrangement på Torvet på lørdag kan man kigge nærmere på elbiler og få en prøvetur. Arrangører håber, de kan få flere til at vælge elbiler i fremtiden

Hillerød Posten - 16. september 2020

En betragtelig reducering af CO2-udledningen i persontransporten. Dét er, hvad Copenhagen Electric i Region Hovedstaden og Elbilforeningen FDEL arbejder for.

Derfor startede de sidste år torve-turnéen 'Kør Grønt!'. I år kommer turnéen til Torvet i Hillerød lørdag den 19. september klokken 10-15.

Her kan alle interesserede komme og se nærmere på et stort udvalg af elbiler og få en prøvetur. Man kan også tale med elbilister fra Elbilforeningen, der vil kunne fortælle om hverdag og ferier med elbil. Og man kan også møde forskellige opladningsmuligheder fra E.ON Drive.

Seks bilmærker På Torvet stiller seks bilfirmaer, KIA, Hyundai, Mercedes, Honda, Renault og det kinesiske mærke MG, deres elbiler op. De forhandler alle elbiler i mellemklassen, der kan køre mellem 200-480 kilometer på en opladning.

Mange tror fejlagtigt, at elbiler stadig kun kan køre 100 kilometer, og at ladenetværket ikke er særlig godt udbygget, skriver arrangørerne i en pressemeddelelse.

For arrangørerne Jens Simon og Camilla Thomsen, der begge har arbejdet med elbiler i mange år, handler det om at være med til at få danskerne til at kunne forestille sig selv i den nye bil-teknologi:

"Vi skal have folk til at ændre mindset. Elbiler er for mange blevet lidt af et symbol på det ultimativt besværlige, hvis man skal leve mere klimavenligt. Derfor er det godt at gribe fat i det og få både offentlige og private til at ændre holdning for eksempel ved en snak på torvet," siger Jens Simon.

På dagen kan man møde nogle, der har kørt i elbil i flere år, og de fortæller gerne om, hvordan man får dagligdagen til at fungere med en elbil. Man vil også kunne møde Martin Messer, uvildig elbil- og ladeekspert, som har arbejdet med området i mere end 10 år og har kørt i de fleste elbiler.

"For det er vigtigt for os som arrangører, at man kan få uvildig information om markedet," siger Jens Simon.

Vind i sejlene Elbilmarkedet har heldigvis fået mere vind i sejlene, siger Camilla Thomsen, der selv har kørt elbil i otte år:

"Sidste år havde vi to bilmærker med på turnéen, men i år er der hele seks, der har ønsket at deltage. For eksempel er Honda kommet med i år. Jeg tror også, at folk er blevet mindre skeptiske og tilbageholdende over for elbiler, nu hvor mange flere bilmærker præsenterer modeller, og lynladestationer skyder op langs motorvejsnettet over hele landet. Markedet bliver taget mere seriøst nu".

Til arrangementet vil der også være quiz, hvor man kan vinde en elbil i 14 dage, og fotokonkurrence for børn og hele familien.

Det er fuldelektriske elbiler, der bliver vist frem på Torvet - ikke hybridbiler.

Arrangementet rykker efter Hillerød videre til Holbæk og Roskilde 25. og 26. september.

