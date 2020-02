Kendskabet til Hillerød Slotssø Byfest vokser år for år. Foto: Kenn Thomsen

Evaluering: Byfesten er på rette vej

Hillerød Slotssø Byfest oplevede fremgang sidste år - men indtjeningen til foreningerne er ikke oppe på samme niveau som kræmmermarkedet

20. februar 2020

Kendskabet til Hillerød Slotssø Byfest vokser år for år - og både borgere og frivillige bakker op om de årlige festdage i Hillerød.

Det viser en ny evaluering af sidste års byfest.

"Hillerød Slotssø Byfest stadfæstede i 2019, at det er foreningernes og borgernes byfest, og et tæt samarbejde mellem Hillerød Events og Hillerød Byforum gjorde det muligt at løfte både oplevelses- og koordineringskvaliteten på de tre dage," står der i evalueringen, som politikerne i Kultur- og fritidsudvalget godkendte for nylig.

Børnedag Det er især ideen om at dele de tre dage op under forskellige overskrifter, som har fungeret, fortæller Carsten Larsen fra Hillerød Events.

"Vi fik drejet byfesten sådan, at vi havde en familiedag om søndagen, noget for de unge om lørdagen - og så shopping med åbne butikker om fredagen, hvor folk kunne komme og kigge. Det gik godt, så det er en linje, vi vil arbejde videre med. Vi vil holde en byfest, hvor folk skal hygge sig. Det bliver ikke noget med en stor koncert med Lucas Graham eller lignende. Det er ikke det, der er meningen med byfesten," siger han.

Hillerød Events blev involveret i byfesten, efter at Hillerød Kræmmermarked lukkede i 2018. Kræmmermarkedet havde genereret en hel masse penge til de lokale foreninger, som nu mangler et alternativ. Men byfesten giver stadig ikke den samme indkomst til foreningerne, som kræmmermarkedet gjorde, fortæller Carsten Larsen:

"Det kommer byfesten nok aldrig til. Derfor laver vi i Hillerød Events også flere forskellige aktiviteter hen over hele året. Men foreningerne melder generelt tilbage med tilfredshed ovenpå byfesten sidste år, og de oplevede en stor stigning i forhold til året før. Flere omsatte for det samme om fredagen, som de gjorde under hele byfesten året før. Så de er glade. Men vi arbejder hele tiden på at forbedre mulighederne for indtjening til foreningerne".

200 aktiviteter Til Hillerød Slotssø Byfest var der i 2019 flere end 200 aktiviteter, og mange af dem blev udbudt af de frivillige i kommunens forskellige foreninger. Derfor bliver byfesten også i evalueringen fremhævet som et sted, hvor foreningerne kan markere sig og byde på 'smagsprøver' på deres arbejde. De besøgende på byfesten kunne opleve både yoga, fægtning, floor ball, ponyridning, hønseskidningskonkurrence og meget mere.

Udvalgsformand Rikke Macholm (SF) glæder sig over, at så mange stiller op til byfesten:

"Det er et rigtig stort arbejde at arrangere alt det for alle de frivillige, så det er jeg glad for, at så mange gerne vil. Det er jo ikke noget, vi kan købe os fra, og det gør byfesten rigtig sjov og hyggelig. Samtidig bliver byfesten en slags udstillingsscene for dem, hvor de kan gøre opmærksom på, at de eksisterer," siger hun.

Hun håber, at byfesten kan være med til at generere det overskud, som foreningerne mangler efter kræmmermarkedet:

"År for år får de jo mere hold på, hvilke aktiviteter der skal være. I år fik de for eksempel samlet madboderne i en slags streetfoodmarked på Posen, og det var en stor succes. Og det er også en rigtig fin idé med en børnedag med aktiviteter for familierne," siger hun.

Brander byen Byfesten kan dermed både samle borgerne og foreningerne - og også give opmærksomhed til Hillerød:

"Byfesten er med til at brande byen. Enhver by bør jo have en stor fest, som er med til at tiltrække folk udefra," siger Rikke Macholm.

Byfesten vender tilbage i 2020 i uge 35, den 28.-30. august. Byfesten fik i 2019 en bevilling fra Hillerød Kommune på 300.000 kroner, og det regnskab gik nogenlunde op.

