Erick Thürmer stiller op til Folketinget for Det Konservative Folkeparti.

Erick Thürmer er ny folketingskandidat i Hillerødkredsen

Konservative har valgt ny folketingskandidat i Gribskov og Hillerøds vælgerforeninger, som tilsammen udgør Hillerødkredsen

Hillerød Posten - 17. maj 2020 kl. 14:58

Erhvervsmanden Erick Thürmer stiller nu op til Folketinget for Det Konservative Folkeparti.

Det er bestyrelserne partiets vælgerforeninger i Hillerød og Gribskov, som udgør Hillerødkredsen, som nu peger på Erick Thürmer som deres nye folketingskandidat. De er ifølge en pressemeddelelse "særdeles glade for, at en stærk og lokal erhvervsleder går ind i politik for at repræsentere Det Konservative Folkeparti og vores egn".

Glad og stolt 42-årige Erick Thürmer fra Gribskov er ifølge pressemeddelelsen særdeleshed glad og stolt over at være opstillet på den egn, hvor han er født og opvokset, og hvor hans familie og virksomhed har hjemme.

"Jeg går ind i politik for at bidrage. For at skabe og forandre. For at være en brobygger mellem erhvervsliv og politik og mellem lokalt, nationalt og internationalt. Og navigere Danmark optimalt igennem fremtidens muligheder og udfordringer med økonomisk og menneskelig bæredygtighed og nærhed i højsædet", udtaler han.

Erick Thürmer, der afløser Lars Arne Christensen fra Lyngby som K's kandidat, er administrerende direktør og ejer af familievirksomheden Thürmer Tools og Twenty Seven. Han er endvidere bestyrelsesmedlem, foredragsholder, forfatter, 3D-patentejer og medlem af Erhvervsministeriets Disruption Taskforce.

Håber valgt ind Vælgerforeningerne håber nu, at de endelig kan få valgt et konservativt folketingsmedlem i Hillerødkredsen:

"Vi har i høj grad fundet en fantastisk kandidat, som oven i købet er stærkt forankret lokalt, så måske for første gang i mands minde kan det lykkes at få valgt et konservativt folketingsmedlem i Hillerød-kredsen", udtaler Niels Lawaetz, formand for vælgerforeningen i Gribskov, og Brian Nedergaard, formand for Hillerød vælgerforening, er enig:

"Det har i disse tider aldrig været vigtigere at få en konservativ nordsjællænder ind i Folketinget med mange års erhvervsledererfaring. Erick ved lige præcis, hvilke muligheder og udfordringer erhvervslivet står over for, og med ham får vi også en kandidat, der er fokuseret på Nordsjællands infrastruktur og bæredygtighed".

