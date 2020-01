Erhvervsuddannelser fyldt til bristepunktet: Flere må på venteliste

Vil mangle 70.000 faglærte

Der bliver brug for de faglærte fra Hillerød Tekniske Skole, for Danmark kommer til at mangle cirka 70.000 faglærte inden for de næste fem år, viser tal fra Arbejderbevægelsens Fællesråd. Så Tina Steinbrenner glæder sig over, at flere fatter interesse for de tekniske uddannelser:

"Der er en større bevidsthed om, at vi kommer til at mangle faglærte, og der er fokus, både politisk og samfundsmæssigt, på erhvervsuddannelserne. Så vi er lykkedes med at fortælle, at vi har brug for faglærte - og at det at være faglært er et godt fundament for resten af livet. Det kan føre til mange muligheder, når du står med svendebrevet i hånden".