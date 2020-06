Erhvervsadvokat Thomas Vang fylder rundt

Thomas Vang Christensen blev kandidat fra Københavns Universitet i 1994 og startede dagen efter sin afsluttende eksamen som advokatfuldmægtig i Hillerød. Mens han var advokatfuldmægtig, opnåede han i en alder af kun 26 år møderet for Landsret, og efter at have modtaget sin beskikkelse som advokat som 27-årig etablerede han egen advokatvirksomhed. Virksomheden blomstrede og talte op mod 30 medarbejdere, da han som 32-årig fik møderet for Højesteret.