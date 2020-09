Endnu en klasse sendt hjem: Elev smittet med corona

En elev, der går i 7. klasse på Frederiksborg Byskole på Carlsbergvej i Hillerød, er blevet konstateret smittet med corona-virus.

Det bekræfter Hillerød Kommune overfor Hillerød Posten.

Den klasse, som eleven går i, er derfor blevet sendt hjem, og det samme er de lærere, der har været tæt på den smittede elev.

"Skolen har været rundt til parallelklasserne, og de elever, der har været i nærkontakt med den elev, der er smittet, er også sendt blevet hjem,” fortæller Vibe Reetz, der er pressechef i Hillerød Kommune.

"Vi følger sundhedsstyrelsens retningslinjer. Derfor er alle elever, der har været i nær kontakt med denne elev (den smittede elev, red.), blevet sendt hjem til testning. Det samme er de lærere, der har været i nær kontakt med eleven," skriver skolen i en besked til forældre, lærere og elever tirsdag eftermiddag.

De elever, der er sendt hjem, vil blive hjemmeundervist, primært af de lærere, der også er sendt hjem, oplyser skolen endvidere i beskeden.

Skolen skriver samtidig, at man gør alt, hvad man kan, for at undgå smittespredning på skolen. Det betyder blandt andet, at personer med symptomer skal isoleres, og at der er stor fokus på blandt andet hosteetikette, håndhygiejne og afstandskrav.

"Når vi sender elever hjem til test, er det for, at vi kan tillade os at drive skole for alle de øvrige elever," slutter beskeden til forældrene, eleverne og lærerne på Byskolen.

Forleden blev en klasse på U/Nord på Peder Oxes Alle sendt hjem, efter at en elev var blevet konstateret positiv for corona-virus.