Endnu en hillerød-elev testet positiv for corona-virus

Endnu en hillerød-elev er blevet testet positiv for corona-virus.

Tidligere i dag kom det frem, at en elev i en 1. klasse på Grønnevang Skole på Jespervej mandag blev testet positiv, og tirsdag eftermiddag fortæller Hillerød Kommune, at også en elev på Hillerød Vest Skole, afdeling Ålhom, er blevet smittet med corona-virus.

"Deres klasser og lærere er sendt hjem," skriver kommunen i pressemeddelelsen.

Udover elverne er også tre medarbejdere på Grønnevang Skole blevet sendt hjem, og de er nu ved at blive testet.

Tirsdag er en elev fra Hillerød Vest Skolens 5. årgang ligeledes testet positiv. Også her er klassen og relevante medarbejdere sendt hjem.

”Vi følger kommunens retningslinjer, som siger, at bliver et barn testet positiv, sender vi hele klassen hjem og ikke kun de nærmeste kontakter. Medarbejderne skal testes, men det er op til forældrene, om de vil lade deres børn teste, fordi børnene er så unge, som de er, og det kan være ubehageligt for dem at blive testet. I stedet siger vi, at børnene skal blive hjemme i syv dage, og er de symptomfri, kan de så komme tilbage i skole eller pasning,” siger skolechef Hanne Frederiksen i pressemeddelelsen.

Der er sat ekstra rengøring ind på skolerne, blandt andet i de hjemsendte klassers klasseværelser.

I sidste uge blev medarbejder og et barn fra børnehaven Globus på Ålholmparken i Hillerød, som er tilknyttet den integrerede institution Spiralen, også testet positiv med corona-virus.