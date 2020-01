Foyeren i Royal Stage er med sine næsten 400 kvadratmeter mere end bare en foyer - her er nemlig også plads til både udstillinger, arrangementer og fester. "Jeg er ret stolt af vores foyer, for jeg synes, at her er blevet så flot," siger Carsten Larsen.

En drøm går i opfyldelse: ”Med Royal Stage bliver Hillerød samlingspunkt for hele Nordsjælland”

”Her udarbejdede vi en vision om at blive et samlingspunkt for hele Nordsjælland, og da byrådet sagde god for det, kunne arbejdet med at realisere visionen gå i gang i 2013. Nu her næsten syv år efter, er vi endelig klar til at byde sportslivet, kulturlivet og ikke mindst publikum indenfor. Det er virkelig stort,” fortæller Carsten Larsen.

Forventningerne er store, og det ikke uden grund, for drømmen om en decideret arena for Hillerød har været mange år undervejs. Det hele begyndte nemlig tilbage i 2012 ved et seminar for bestyrelsen i Frederiksborghallen.

Med de nye ekstra rammer – for Frederiksborghallen består jo stadig – ligger der også en ekstra opgave og venter for Carsten Larsen og hans medarbejdere, de skal nemlig til at opdrage publikum i Nordsjælland til, at de ikke længere behøver at tage til København for at få oplevelser i særklasse.

”Det er jo uhyre mange penge, og det stiller store krav til os som organisation. Vi skal simpelthen levere et program, der kan fylde arenaen gang på gang. Så vi har skullet lære og skal stadig lære at tænke i nye baner, for med de nye, store rammer, kan vi nu nogle helt andre ting end tidligere,” lyder det fra Carsten Larsen.

Går altid forrest

Carsten Larsen, som de fleste i Hillerød kender på sin bornholmske accent og farverige skjorter og jakkesæt, har altid kunnet lide at gå forrest og vise vejen.

Sådan var det, da han som 10-årig var patruljefører hos spejderne, og sådan er det i dag, hvor han i 18 år har stået i spidsen for Frederiksborg Centret. Fælles for alt, hvad han har lavet er, at han har haft et ønske om at skabe noget for andre – uanset om det har været Team Change, der har bragt omkring 100 unge med udfordringer tilbage på sporet med job og uddannelse eller de helt store koncerter i Slotsparken med Cliff Richard og Paul Potts, eller de mere stille men stadig store arrangementer som Hillerød Kunstdage.

”Jeg har været så heldig, at jeg her i FrederiksborgCentret altid har fået lov til at udvikle ting og prøve nyt af, ligesom jeg får lov til nu med Royal Stage – og det er da næsten som at få et nyt job. Jeg skal i hvert fald til at lære noget helt nyt; Nemlig det at jeg ikke kan have fingrene i alt”, griner Carsten Larsen og tilføjer, at det nu heller ikke bekymrer ham synderligt.

”Jeg har heldigvis nogle super gode ledere, som jeg ved, jeg kan stole på,” understreger han.