Emil fra Uvelse fik en 3. plads i melodi grand prixet: "Jeg er godt nok overrasket"

10. marts 2020 Af Anna Hjortsø

"Jeg er godt nok overrasket - det havde jeg ikke regnet med," siger Emil Vestergaard Klausen, da Hillerød Posten fanger ham over telefonen efter weekenden.

Lørdag aften endte den 19-årige singer-songwriter fra Uvelse nemlig på en 3. plads i Dansk Melodi Grand Prix med sin sang 'Ville ønske jeg havde kendt dig'.

"Jeg tror faktisk ikke, jeg har fattet det endnu. Det er ret vildt for mig. Der, hvor de sagde, det var mig, det glemmer jeg aldrig i hele mit liv. Jeg tænkte bare 'what?'".

Vinderne blev Ben & Tan med 'Yes', mens andenpladsen gik til Sander Sanchez med 'Screens', der fik 20 procent af stemmerne - skarpt efterfulgt af Emil Vestergaard Klausen med 19 procent.

En anderledes sang Sangen handler om Emil Vestergaard Klausens farfar, der døde efter en trafikulykke. Han nåede derfor aldrig at møde farfaren, men han har hørt meget om ham fra sin familie.

"Da vi sendte sangen ind, var jeg ikke sikker på, at den ville komme med, for det er jo en anderledes sang og ikke en typisk grand prix-sang, men der var sørme plads til den - og så på top tre. Det må jeg nok sige. Og så alle de rosende ord fra musikpanelet," siger Emil Vestergaard Klausen, der er glad for at have deltaget i Dansk Melodi Grand Prix med en personlig sang, han selv har været med til at skrive.

Tomme sæder En anden overraskelse var, at Emil Vestergaard Klausen endte med at optræde for en praktisk talt tom sal i Royal Arena, hvor der er plads til 17.000 tilskuere.

Fredag anbefalede myndighederne at aflyse eller afholde begivenheder med over 1.000 deltagere uden publikum på grund af risiko for smittespredning af corona. Derfor besluttede DR, at Dansk Melodi Grand Prix skulle afholdes med tomme sæder .

"Det var skuffende, lige da jeg fik det at vide, for jeg havde virkelig set frem til at opleve et så stort publikum," siger Emil Vestergaard Klausen.

"Men mit fokus skulle lægge i kameraet uanset publikum eller ej. På den måde gjorde det ikke den store forskel på min optræden, selvom det nok havde været en mere intens oplevelse med publikum".

21 medlemmer af hans familie skulle også have siddet på tilskuerrækkerne.

"Det var jeg ked af det på deres vegne, for jeg ved, de havde glædet sig utrolig meget," siger han.