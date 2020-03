Søren Danielsen og Morten Vest Therp har slået deres elfirmaer sammen under navnet Alpha Electric. Pressefoto

Elfirmaer fusionerer

MVT Elteknik i Hillerød har slået sig sammen med Alpha Electric i Ølstykke

29. marts 2020

Det lokale firma MVT Elteknik Aps, som ligger på Lokesvej 15 i Hillerød, har fusioneret med Ølstykke-virksomheden Alpha Electric A/S per 1. marts. Fremover vil de to leverandører til den danske byggebranche forsætte deres fælles virke under navnet Alpha Electric, oplyser de i en pressemeddelelse.

Søren Danielsen fra Alpha Electric A/S og Morten Vest Therp fra MVT Elteknik Aps har samarbejdet længe, fortæller 45-årige Morten Vest Therp, som bliver administrerende direktør for det fusionerede Alpha Electric A/S, i pressemeddelelsen:

"Søren og jeg har kendt hinanden og arbejdet sammen i mange år, og vi har begge samme høje standarder, både når det gælder service over for vores kunder og leverandører, medarbejderpleje og ikke mindst selve håndværket. Med Alpha Electrics stærke netværk inden for byggebranchen, kombineret med MVT Eltekniks specialiserede ydelser, som vi jo også har leveret igennem Alpha Electric igennem årene, er det ingen overdrivelse at kalde os for det perfekte match".

Siden 2006 Morten Vest Therp startede MVT Elteknik i 2006 og har igennem årenes løb oparbejdet en ekspertise inden for brandsikringsinstallationer, herunder automatisk brandalarm (ABA anlæg) og automatisk varslingsanlæg (AVA). MVT Elteknik beskæftiger i dag 13 medarbejdere.

Alpha Electric startede op i 2003, hvor Søren Danielsen efter mange år med ansvar større entreprisesager, sprang ud som selvstændig. I dag er Søren og de godt 45 medarbejderes fokus stadig på større entrepriser med Scandic Scanport Amager, OPP Ringsted og CPH Highline som nogle af lidt mere kendte referencer.

"I det daglige vil vores samarbejdspartnere ikke mærke den store forskel, men både som leverandør og kunde vil Alpha Electric fremstå som en endnu mere komplet virksomhed med en bred vifte af kompetencer og med en, for vores leverandører, interessant indkøbsstyrke," udtaler 59-årige Søren Danielsen, der fortsætter som driftsdirektør.

Fortsætter på adresser De fortsætter indtil videre på begge adresser i Hillerød og Ølstykke:

"Som udgangspunkt giver det rigtig god mening at fortsætte med vores to driftssteder, henholdsvis i Hillerød og i Ølstykke, så det laver vi ikke om på. Der er dog ingen tvivl om, at vi, udover de helt åbenlyse kompetencemæssige synergier, også kan skærpe vores administrative rutiner, men det overlader jeg fremover trygt til Morten," udtaler Søren Danielsen.

Det nye Alpha Electric A/S beskæftiger fremadrettet godt 60 medarbejdere, der løser opgaver på hele Sjælland, dog med hovedvægten på Storkøbenhavn.

