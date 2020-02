Elever gør en forskel for klimaet

Her kan blandt andet opleve Kasper Brejnholt Baks verdenskendte udstilling Mind The Earth, som har været udstillet i FN's hovedkvarter i New York. Derudover kan du opleve nogle af Danmarks bedste spoken word-digtere.

En gruppe unge mennesker fra Grundtvigs Højskole, der står i spidsen for dagen med adskillige aktiviteter, som har til formål at sætte fokus på klimaforandringer og borgernes mulighed for at gøre en forskel i deres hverdag.