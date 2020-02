De første fire elever er blevet færdige med den nye Social- og Sundhedsassistentuddannelse i Hillerød. Pressefoto

Send til din ven. X Artiklen: Elever glade for ny uddannelse Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Elever glade for ny uddannelse

Nyuddannede har fået job med det samme. 52 skal optages i år

Hillerød Posten - 16. februar 2020 kl. 07:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De første fire elever er blevet færdige med den nye Social- og Sundhedsassistentuddannelse i Hillerød.

Tre af dem er Louise Vedel Møller, Tabita Nejst Mouritzen og Alice Emtkjær, som omkring årsskiftet blev færdige på Social- og Sundhedsassistentuddannelsen i Hillerød. Uddannelse har været en mulighed i mange år, men har været igennem en større reform og er blevet grundlæggende anderledes.

Fagligt udfordrende Så de fire kvinder er de første elever, der har taget den nye uddannelse i Hillerød. Og de er ifølge en pressemeddelelse fra Hillerød Kommune meget begejstrede og synes, at de har lært en masse sygeplejefagligt samtidig med en nær kontakt med borgere og patienter.

"Egentlig havde jeg forestillet mig, at jeg skulle være sygeplejerske. Men så valgte jeg først at blive hjælper, og så er jeg så gået videre som assistent. Og jeg er virkelig glad for uddannelsen - den er fagligt udfordrende, og det er en uddannelse, som man kan bruge til rigtig meget, både på sygehus, i psykiatrien, hjemmeplejen, på plejecenter eller på et sundhedscenter. Det er en fagligt god uddannelse, men den er også meget praktisk, og det kan jeg virkelig godt lide," udtaler Louise Vedel Møller i pressemeddelelsen.

Arbejde med mennesker Også Tabita Mouritzen er glad for uddannelsen:

"Jeg elsker at arbejde med mennesker og at kunne hjælpe og gøre en forskel. Og det kan man virkelig her, samtidig med at vi får lov til rigtigt mange forskellige ting. Mange sygeplejersker har meget teori, men i vores uddannelse er der rigtig meget praktik. Vi har ligesom den lavpraktiske kunnen," udtaler hun.

Alice Emtkjær nævner også praktikkerne i uddannelse som noget særligt.

"Vi har lært meget på skolen. Noget af det bedste har også været de forskellige praktikker. Jeg synes, jeg har fået testet mine egne personlige grænser og lært rigtig meget om mig selv i de her praktikperioder, og vi er blevet taget virkelig godt imod," udtaler hun.

Teoretisk løft Uddannelseskonsulent Majbritt Formann, som vejleder eleverne, fortæller, at uddannelsen efter reformen er blevet løftet fagligt.

"Eleverne skal igennem rigtig mange ting, og jeg synes, det er blevet en virkelig god uddannelse. Assistentuddannelsen har fået et godt teoretisk løft med en stor mængde praktik, hvor de er i tæt kontakt til patienter og borgere. Det gør Social og sundhedsassistenterne fagligt stærke til at varetage de komplekse opgaver de står med, uddannelsen giver mange forskellige jobmuligheder," siger hun.

Uddannelsen varer i alt to år, ni måneder og tre uger og har fokus på både teori og praksis. Teoriforløbene foregår på SOSUH-skolen i Hillerød. Der er både praktik på et plejecenter, hjemmeplejen, kommunal psykiatri og på hospital. Elever får løn under uddannelsen.

I 2020 skal der ansættes 52 assistentelever i Hillerød på fire optag.

Mdt