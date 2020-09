En elev på erhvervsskolen U/Nord på Peder Oxes Alle er blevet smittet med corona. Arkivfoto

Elev smittet med corona: - Vi står som sild i en tønde

En elev kalder forholdene på erhvervsskole for uansvarlige

Hillerød Posten - 04. september 2020 kl. 13:50 Af Martin Warming Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En elev på erhvervsskolen U/Nord på Peder Oxes Alle i Hillerød er blevet konstateret smittet med corona-virus, og elevens klassekammerater og lærer er nu blevet sendt hjem til virtuel undervisning.

Det bekræfter Tina Steinbrenner, der er uddannelsesdirektør for de tekniske erhvervsuddannelser på skolen, over for Hillerød Posten.

Skolen fik meldingen om den smittede elev torsdag morgen, og derefter gik et større alarmberedskab i gang, fortæller Tina Steinbrenner.

"I det øjeblik, vi fik at vide, at vi har en elev, der er blevet testet positiv for corona, gik vi i gang med at orientere alle vores ledere og medarbejdere om situationen, og herefter er det lærerne, der skal sørge for at bringe beskeden videre ud til klasserne," siger hun.

Hørte det ved et tilfælde Men noget tyder på, at beskeden ikke er nået ud i alle led. Hillerød Posten er blevet kontaktet af en elev på skolen, der ved et tilfælde hørte om den smittede elev, men fredag morgen havde han stadig ikke hørt noget officielt fra skolen på trods af, at det altså på daværende tidspunkt var over et døgn siden, at skolen var blevet gjort bekendt med situationen.

"Vi har ikke fået nogen besked om, at en klasse er blevet sendt hjem på grund af corona. Jeg hørte tilfældigvis nogle lærere snakke om det. Hvorfor har man ikke fortalt os, at der er smittefare - og den er stor, når der er så mange mennesker samlet på samme sted," siger eleven, som ønsker at være anonym. Hillerød Posten er bekendt med elevens navn.

Tina Steinbrenner beklager, at eleven ikke har fået en officiel melding fra skolen.

"Det kan godt tage noget tid, før budskabet når ud til alle, men jeg beklager selvfølgelig, at eleven ikke har fået besked. Vi er meget opmærksomme på, at alle skal have besked så hurtigt som muligt, da det forståeligt nok er noget, som mange bekymrer sig over," siger Tina Steinbrenner.

"Unsvarlige forhold" Eleven, som Hillerød Posten har talt med, fortæller samtidig, at han har oplevet flere situationer på skolen, hvor det har været umuligt at overholde afstandskravene, og han kalder forholdene for 'uansvarlige'.

"Eleverne står som sild i en tønde, blandt andet i køen til kantinen. Der bliver ikke holdt afstand, og i det hele taget synes jeg ikke, at corona-situationen bliver taget seriøst på skolen. Jeg mener, at forholdene er uansvarlige," siger han.

"Jeg er selvfølgelig smadder ærgerlig over, at eleven ikke føler, at vi tager situationen alvorlig, og jeg ville ønske, at han var gået til sin lærer med sin bekymring noget tidligere. Men vi tager situationen meget alvorligt. Det er rigtigt, at vi har haft nogle problemer i kantinen, hvor der på visse tidspunkter har været så mange mennesker, at det har været svært at overholde afstandskravene, og derfor har vi også indført nogle nye regler for en uges tid siden, der betyder, at der er nogle uddannelsesområder, der skal spise frokost i deres klasser. De må godt gå ned i kantinen og købe mad, men de skal gå tilbage til deres klasser og spise den. På den måde undgår vi, at der samles alt for mange mennesker i kantinen på samme tid," siger hun.

Ekstra rengøring Derudover har skolen taget forskellige initiativer, der skal være med til at holde de forskellige uddannelsesområder adskilt fra hinanden for at undgå smittespredning, fortæller Tina Steinbrenner.

"Der er forskellige indgange og toiletter til de forskellige uddannelsesområder, og vi har selvfølgelig også ekstra rengøring over hele skolen i øjeblikket. Vi har også fået gjort ekstra rent i de områder, hvor vi ved, at den smittede elev har været. Vi har også udsendt nogle retningslinjer om, hvornår man må benytte kantinen, men det er desværre ikke alle elever, der overholder dem, og det er også derfor, at vi har oplevet situationer med for mange mennesker i kantinen på samme tid. Men jeg vil godt understrege, at vi tager corona-situationen meget alvorlig, og at vi gør alt, hvad vi kan, for at undgå smittespredning," siger uddannelsesdirektøren.

