Elektronisk jazz i Buddhas

Kraut Remixed bringer publikum tilbage til 60'ernes og 70'ernes Vesttyskland, hvor musikbevægelsen Krautrock satte lyd til en ung generations behov for at (genop)finde en ny tysk identitet efter Anden Verdenskrig og siden satte et betydeligt aftryk på den moderne - og særligt den elektroniske - musiks historie.

Kraut Remixed er en særudgave af Jazz Remixed, Copenhagen Jazz Festivals tilbagevendende møde mellem vinylklassikere fra jazzhistorien og samplekulturen. Hvert år under Copenhagen Jazz Festival og den landsdækkende Vinterjazz inviterer festivalen en lille håndfuld af landets bedste vinyl-dj's og musikformidlere til at dele deres kærlighed til en plade eller et fortættet punkt i jazzhistorien, som har inspireret dem på den ene eller anden måde. Resultatet er et originalt sammensat 'live-set'. Tidligere udgaver af Jazz Remixed er skabt af navne som Tue Track, Lulu Rouge, Lord Akton, Epic Vinyls from Brazil, Simon Dokkedal (Den Sorte Skole), Raske Penge m.fl.