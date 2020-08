Jesper Boysen, der er administrerende direktør i Power, fortæller til Hillerød Posten, at elektronikgiganten er meget tæt på at åbne en butik i Hillerød. Foto: Line Thit Klein

Elektronikgigant vil åbne butik i Hillerød: - Det kan jeg godt forstå

Hillerød Posten - 08. august 2020 kl. 06:00 Af Martin Warming Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Erik Helmer Pedersen, der er direktør i Hillerød ByForum, er glad for, at elektronikgiganten Power er meget tæt på at åbne en butik i Hillerød.

"Det er jo endnu et signal om, at Hillerød er værd at investere i, og vi ved, at der er rigtig mange virksomheder, der kigger mod Hillerød," lyder det fra Erik Helmer.

Det er Powers administrerende direktør Jesper Boysen, der over for Hillerød Posten bekræfter, at kæden, der i dag har 19 butikker på landsplan, er meget tæt på at underskrive en lejekontrakt på et allerede eksisterende byggeri i Hillerød.

Købekraften stiger Og Erik Helmer kan godt forstå, at Power er faldet for Hillerød.

"Der bor 325.000 mennesker i en radius af 25 kilometer fra Hillerød, vi har en god infrastruktur i Nordsjælland, så man nemt og hurtigt kan komme rundt, og en analyse har vist, at købekraften i en radius af fem kilometer fra Hillerød-centrum i løbet af de næste seks til otte år vil stige fra cirka 1,4 milliarder til 1,9 milliarder. Hillerød er et kraftcenter, og derfor er det helt naturligt, at de store kæder også har et ønske om at slå sig ned i byen," siger Erik Helmer Pedersen.

Erik Helmer Pedersen, der er direktør for Hillerød ByForum, er glad for, at Power er tæt på at åbne en butik i Hillerød. Arkivfoto

Tiltrækningseffekt Han mener, at en Power-butik vil være med til at gøre Hillerød til en endnu mere attraktiv handelsby.

"Vi har i forvejen en Bauhaus, en Plantorama og en Bilka, der er med til at trække folk til byen, og den effekt vil en Power-butik kunne forstærke," siger han.

"Jeg er glad for at høre, at Power er på vej. Vi vil tage godt imod dem, og jeg er sikker på, at Power også vil deltage i fællesskabet om at markedsføre hele Hillerød," slutter Erik Helmer Pedersen.

