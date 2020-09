Flemming Zachariasen tiltræder som ny direktør for uddannelsesinstitutionen U/Nord 1. oktober, når René van Laer går på pension. Pressefoto

Eks-rektor for Herlufsholm bliver ny direktør for U/Nord

Flemming Zachariasen tager over efter René van Laer

Der er nu sat navn på den kommende direktør for uddannelsesinstitutionen U/Nord med adresse i blandt andet Hillerød.

Bestyrelsen har ansat den tidligere rektor for Herlufsholm Skole og Gods Flemming Zachariasen, der tiltræder som ny direktør for U/Nord 1. oktober.

Det sker som følge af, at den nuværende direktør René van Laer har valgt at gå på pension pr. 30. september. Han har fungeret 30 år som direktør for først Knord og siden 2019 den fusionerede uddannelsesinstitution U/Nord.