Efterlyst kvinde fundet død

Den 21-årige kvinde, der forsvandt fra sin bopæl på Frederiksberg i sidste uge, er desværre fundet død.

Det bekræfter Københavns Politi over for Hillerød Posten tirsdag morgen.

"Den 21-årige kvinde, vi har haft efterlyst, er desværre fundet død ud for Hellerup Havn. Der er ikke noget, der tyder på et mistænkeligt forhold," skriver politiet på Twitter.

Politiet havde en mistanke om, at den unge kvinde kunne have søgt mod Hillerød eller Gribskov, og politiet har derfor også ledt efter hende her i området.

Politiet har fundet et afskedsbrev fra den 21–årige kvinde, og torsdag aften fandt de noget af hendes tøj og hendes sko på en mole i Hellerup.

Den 21-årige kvindes pårørende er underettet.