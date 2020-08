Efterlysning: Akut behov for flere besøgsvenner i Hillerød

Der er nemlig akut brug for flere frivillige besøgsvenner, som vil glæde et menneske, der savner selskab - og som måske selv synes, det kunne være hyggeligt at lære et andet menneske at kende.

"At få et besøg kan gøre en stor forskel for et menneske, der savner selskab. Som besøgsven er man med til at skabe et lyspunkt i hverdagen. Man skal ikke kunne noget særligt - det vigtigste er at have lyst til at lære et andet menneske at kende," fortæller Eva Lefholm, der er aktivitetsleder for de frivillige besøgsvenner i Hillerød.