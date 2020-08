Der har heldigvis været masser af mennesker i gaderne de sidste par måneder - men der er også hårdt brug for det ovenpå corona-krisen. Foto: Martin Warming

Efter corona-krisen: Hillerøds butikker holder skindet på næsen... indtil videre

Hillerøds butikker er ved at rejse sig igen efter corona-knockouten

Hillerød Posten - 06. august 2020 kl. 05:00 Af Martin Warming Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

2020 bliver næppe et år, hvor der bliver sat de helt store omsætningsrekorder rundt omkring i Hillerøds butikker.

Men meget tyder heldigvis på, at langt de fleste af de lokale butikker kommer til at klare sig gennem corona-krisen med skindet på næsen.

Sådan lyder meldingerne i hvert fald fra Palle Lange Andersen, der er formand for Hillerød Cityforening, der repræsenterer en lang række butikker i gågaderne, og Mette Kragh Faurholdt, der er citykoordinator i Hillerød ByForum.

"De fleste butikker er selvfølgelig blevet hårdt ramt af corona-krisen, men når jeg taler med de forskellige butikker, så er mit generelle indtryk, at de fleste kommer til at klare sig. En del af butikkerne har fået hjælp fra de forskellige hjælpepakker, og det har selvfølgelig haft en enorm betydning," fortæller Palle Lange Andersen, kun har kendskab til en enkelt eller to butikker, der har været nødt til at dreje nøglen om på grund af corona-krisen. Blandt andet DalleValle-restauranten i SlotsArkaderne, der var blandt de 13 DalleValle-restauranter, der gik konkurs i starten af april.

Gode måneder Værst så det ud i marts og april, hvor mange butikker enten valgte at lukke frivilligt eller blev lukket af myndighederne på grund af smitterisikoen. Derudover holdt mange kunder sig væk af frygt for at blive smittet.

Til gengæld var både juni og juli rigtig gode måneder for det lokale handelsliv.

"Mange butikker havde en usædvanlig høj omsætning i juni, hvor mange faktisk solgte for mere, end de gjorde i samme måned sidste år, og juli ser også ud til at blive en rigtig god måned. Mit indtryk er, at mange har fået øjnene op for, hvor vigtigt det er, at de støtter op om det lokale handelsliv, hvis butikkerne skal overleve. Det gælder selvfølgelig ikke kun i forhold til corona-krisen men også i forhold til internethandlen," siger Palle Lange Andersen til Hillerød Posten.

Mette Kragh Faurholdt, der er citykoordinator i Hillerød ByForum, mener, at en af grundene til, at Hillerøds handelsliv har klaret sig 'fornuftigt' gennem krisen, er det gode samarbejde, der er i byen.

"Hillerød er ikke væltet i stormen. Vi bygger på et solidt fundament blandt andet på grund af vores gode samarbejde på tværs af butiksejere, ejendomsejere, kommunen, kulturlivet og så videre, der har sørget for, at vi har rammerne for et godt og stærkt handelsliv. Dermed ikke sagt, at vi ikke har været udfordret af corona-krisen, selvfølgelig har vi været det, men jeg tror, at vi har haft mere at stå imod med i forhold til mange andre handelsbyer," siger hun.

"Jeg er sikker på, at de fleste af os helst havde været foruden corona-krisen, men hvis man skal tale om, at der er kommet noget positivt ud af den, så er det, at mange kunder er blevet endnu mere bevidste om, hvor vigtigt det er, at de handler i de lokale butikker. I Hillerød har vi 5.000 arbejdspladser i detailhandlen, så det er også et samfundsmæssigt problem, hvis vi ikke har et sundt og levende handelsliv," tilføjer Mette Kragh Faurholt.

Frygter momsen Både Palle Lange Andersen og Mette Kragh Faurholdt frygter dog den udsatte momsregning, der for manges vedkommende skal betales senere på året.

"Mange af Hillerøds butikker har heldigvis en god likviditet, men der er nok nogle af butikkerne, der vil få lidt udfordringer med den udskudte momsregning, når den skal betales til oktober. Mange butikker mangler jo flere måneders omsætning i regnskabet," siger Palle Lange Andersen.

Og Mette Kragh Faurholdt deler den bekymring.

"Det kan godt være, at butikkerne har fået lov til at vente med at betale moms, men det ændrer jo ikke ved den manglende indtjening. Så jeg er bange for, at det har en begrænset værdi, og at man bare har skudt problemet foran sig. Jeg håber selvfølgelig det bedste, men samtidig frygter jeg, at vi ikke helt har set den økonomiske effekt af corona-krisen endnu," siger citykoordinatoren.

Fremgang fra maj Morten Buch, der har HL Mode og Wunderwear by HL Mode i Slotsgade, var en af de butiksjejere, der frivilligt valgte at lukke sine butikker, da corona-virussen for alvor begyndte at tage fat.

Han lukkede sine to butikker i Slotsgade i 17 dage i marts.

"Vi havde en væsentlig nedgang i salget i april, og det var først den 11. maj, da SlotsArkaderne fik lov til at åbne igen, at kunderne for alvor begyndte at vende tilbage. Fra den 11. maj og frem til i dag har vi til gengæld haft fremgang, og både i juni og juli solgte vi for mere end i de samme måneder sidste år," fortæller Morten Buch til Hillerød Posten på en mobiltelefon, mens han står og kigger ud på Slotsgade mandag formiddag.

"Allerede nu er der mange mennesker i byen, og det er selvfølgelig dejligt at se. Jeg tror, at folk fik lidt af et chok, da de så de mange lukkede butikker og næsten mennesketomme gader i marts og april, og det har de ikke lyst til at opleve igen, og derfor er de blevet endnu mere opmærksomme på, hvor vigtigt det er, at de handler lokalt. Jeg håber, at det fortsætter. Der er brug for det," siger Morten Buch, der foruden sine to butikker i Hillerød også har butikker i ni andre nordsjællandske byer.

Morten Buch har heldigvis hensat likviditet til at betale sin momsregning, men han frygter, at det ikke er alle, der har det.

"Jeg ved godt, at det ikke er pænt sagt, men jeg er virkelig bange for, at der vil være nogle butikker, der ikke når at indhente den manglende omsætning, og derfor ikke har råd til at betale deres momsregning. Det er min store frygt. Der skal virkelig sælges nogle varer, hvis man skal indhente det tabte fra marts og april," siger Morten Buch.

