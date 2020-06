Dyyyyyt: Alsønderup Fester inviterer til drive in-banko

Alsønderup Fester håber, at det nye tiltag kan være med til at generere nogle penge videre til den lokale idrætsklub

"Politiet har givet tilladelsen, og Alsønderup fester overholder alle regler og anvisninger fra myndighederne. Du vil derfor blive mødt af hjælpere med visir og handsker, ligesom der er grænser for, hvor mange, der må være på pladsen. Folk, der helt naturligt er nysgerrige efter at se dette helt nye og sjove fænomen, må derfor ikke være på pladsen, men er velkomne til at stå på vejen og se på Drive-In Banko. Det er nok en god idé at medbringe vådservietter, da gevinsterne udbetales i kontanter," skriver Alsønderup fester i en pressemeddelelse om det nye festlige tiltag.

"Alsønderup Fester er de sidste 50 år blevet afholdt i og ved Kulsviergården i Alsønderup. Pengene er gået til den lokale Idrætsforening, der blandt andet på denne baggrund har kunnet tilbyde mange forskellige idrætsgrene, senest NERF, og desuden sende de unge i lokalområdet til idrætslejr hos venskabsklubber i for eksempel Jylland. Også Kulsviergården får sin andel, hvilket betyder, at den, i modsætning til mange nedlukningstruede forsamlingshuse, er et levende sted, der bruges til bryllupper, konfirmationer, fællesspisning, foreningsmøder, foredrag mv., og som er det eneste forsamlingshus i Nordsjælland med sin egen idrætshal. Derfor har aflysningen af Alsønderup Fester været et hårdt slag for lokalsamfundet, hvilket man nu forsøger at råde bod på gennem blandt andet drive in-banko." skriver Alsønderup Fester i pressemeddelelsen.