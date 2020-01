Dyrere at få hentet affald: "Hillerød bliver grønnere"

Hillerød Forsyning kom ud i lidt af et stormvejr, da stigningen for affaldstaksterne kom ud - samtidig med at alle oplysningerne ved en fejl blev sendt til børn i kommunen per brev. Flere borgerne studsede over, at der i brevet stod, at takststigningen blandt andet skyldes stigende udgifter til administration, samtidig med at det må have kostet en del at sende de mange breve fejlagtigt ud.