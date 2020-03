Frank Eske-Lund er underviser i biologi på Hundested Skole, sportsdykker og ikke mindst formand for 'Foreningen Hunderevet'

Dykker fortæller om 'hunderevet' i Kedelhuset

Hillerød Posten - 01. marts 2020 kl. 16:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Frank Eske-lund vil torsdag 5. marts klokken 19.30 i Kedelhuset fortælle mere om 'Hunderevet'.

Han er underviser i biologi på Hundested Skole, sportsdykker og ikke mindst formand for 'Foreningen Hunderevet'. Foreningen arbejder på at genskabe et rev ud for Hundested ved Knud Rasmussens hus. Ved dykninger i lokalområdet spottede Frank Eske-Lund resterne af et gammelt rev og fik ideen til at genopbygge dele af revet.

Revet skal bruges til formidling/undervisning af, hvordan livet udvikler sig i et stenrev med mange hulrum og tangbevoksninger, der giver gode muligheder for gemmesteder til fisk og andre vanddyr. Det vil have stor betydning for hele biodiversiteten i området og også gavne bestanden af fugle, sæler og marsvin.

Drømmen er, at den lave vanddybde vil gøre det muligt for besøgende i glasbundsbåde og svømmere med snorkel at opleve livet under vandet.

Du kan høre mere om planerne, når Frank Eskelund holder foredrag i Kedelhuset bag bibiloteket torsdag den 5. marts klokken 19.30. Du kan læse mere på naturnord.dk.

mw