Du kan stadig opleve klokkespillet live

Christian den IV's sangværk gik til grunde ved slottets brand i 1859, og tanken om at skænke et sangværk til Frederiksborg Slot beskæftigede Brygger J.C. Jacobsen i lang tid, inden han i en skrivelse til indenrigsministeriet d. 3. december 1886 tilbød at skænke slottet et klokkespil.