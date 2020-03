Dronning Margrethe har aflyst alle aktiviteter i forbindelse med hendes 80 års fødselsdag i april - derunder også besøget i Hillerød. Arkivfoto: Thomas Olsen Foto: Lars Skov

Dronningen aflyser besøg på Frederiksborg Slot

Museet på Frederiksborg Slot holder lukket frem til 27. marts. Samtidig har museet fået besked om, at de alligevel ikke får royalt besøg til april

Hillerød Posten - 13. marts 2020 kl. 10:50

Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot holder ekstraordinært lukket i disse dage på grund af coronasmittefaren. Oveni det har dronningen nu aflyst sit besøg på Frederiksborg Slot, hvor hun skulle have åbnet udstillingen 'Dronningens Ansigter' torsdag den 2. april.

Dronning Margrethe har aflyst alle Kongehusets planlagte aktiviteter og begivenheder i forbindelse med hendes kommende 80-års fødselsdag i april.

"Danmark og verdenssamfundet står netop nu i en meget vanskelig situation. Vi har alle et særligt ansvar for at tage hensyn til hinanden og sammen bidrage til, at Danmark kommer godt igennem de meget store udfordringer, som landet står overfor. Jeg appellerer derfor til, at vi alle følger regeringens og myndighedernes anvisninger og passer på hinanden. Jeg vil gerne rette en dybtfølt tak til det danske sundhedspersonale og de myndigheder, institutioner, virksomheder og enkeltpersoner, som udviser stor handlekraft og omsorg for den danske befolkning, så vi sammen kan komme igennem denne vanskelige tid," udtaler dronningen i en pressemeddelelse.

Stor ære Udstillingen 'Dronningens Ansigter', som altså er planlagt til at åbne til april på Frederiksborg Slot, portrætterer dronningens liv, virke og særlige interesser, og museumsdirektør Mette Skougaard har tidligere udtalt, at det var en stor ære for museet, at dronningen aflægger besøg. Men det besøg er altså aflyst.

Passe på hinanden Indtil videre er museet altså lukket:

"For at passe godt på hinanden og naturligvis følge myndighedernes anvisninger holder Det Nationalhistoriske Museum lukket frem til og med fredag d. 27. marts. Omvisninger og besøg, der skulle have fundet sted i perioden er derfor aflyst. Vi beklager meget over for de gæster, der havde planlagt at besøge museet. Vi opdaterer vores hjemmeside løbende og ser frem til at tage imod gæster, så snart museet åbner igen," skriver museet på hjemmesiden.

Om museeet kan åbne igen efter 27. marts og slå dørene op for den nye udstilling, vil tiden vise.

