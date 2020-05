Drabssag skal for retten til juni

Manden, som siden oktober sidste år har siddet fængslet for drabet mod en 63-årig kvinde fra Hillerød, skal for retten til juni.

Anholdt i Tyskland

Manden er tiltalt for drabet, som fandt sted mellem den 29. september om aftenen og den 1. oktober om morgenen på Møllebakken i Hillerød. Manden blev efterlyst og anholdt to dage efter, at kvinden blev fundet dræbt af bl.a. knivstik, lige syd for Kruså i retning mod Danmark af tysk politi.