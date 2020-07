Afdelingsdirektør Jesper Brendstrup fra Spar Nord Hillerød kiggede forleden forbi værkstedet på GrønnegadeCentret med en check på 10.000 kroner. Fra venstre er det Helge Hemmingsen, Svend-Aage Rasmussen, Niels Lang og Jesper Brendstrup. Foto: Martin Warming

Send til din ven. X Artiklen: Donation falder på et tørt sted Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Donation falder på et tørt sted

Spar Nord Fonden har doneret 10.000 kroner til værkstedet på GrønnegadeCentret

Hillerød Posten - 20. juli 2020 kl. 16:00 Af Martin Warming Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Værkstedet på GrønnegadeCentret har fået 10.000 kroner. Og de falder på et tørt sted.

Læs også: Grønnegadecentret genåbner med musikcafe

Det er Spar Nord Fonden, der har valgt at støtte værkstedet på det lokale ældrecenter med en pose penge, der forleden blev overrakt af Jesper Brendstrup, der er afdelingsdirektør i Spar Nord Hillerød.

"Vi støtter sociale formål, og her er der et socialt formål, der endda er til glæde og gavn for andre, og det vil vi meget gerne være med til at støtte op om," fortæller Jesper Brendstrup.

Medlemmerne af værkstedet på GrønnegadeCentret hjælper blandt andet til med reparationer på ældrecentret.

"Vi laver det, der går i stykker her i GrønnegadeCentret. Vi har også lavet en overdækket terrasse, renoveret et skur og meget, meget mere. Derudover laver vi også rekvisitterne til den årlige revy," fortæller Niels Lang, der er et af de tre medlemmer af værkstedet, der mødes et par gange om ugen for at gå til hånde med forskellige opgaver.

Nyt udsugningsanlæg Værkstedet blev grundlagt for over 20 år siden og er i dag en selvstændig forening.

"Vi har jo desværre ikke så mange penge at gøre godt med, så vi har oprettet en forening, så vi har mulighed for at søge fonde. Og vi er rigtig glade for, at Spar Nord Fonden har haft lyst til at støtte os. Vi har snakket om, at pengene skal gå til en udsugningsanlæg," fortæller Niels Lang.

Svend-Aage Rasmussen, der er uddannet bygningssnedker, bruger også et par dage om ugen i værkstedet.

"Det er alletiders. For det første får vi snakket lidt sammen, og så får man set noget andet. Og så er det er jo søde mennesker, der er her, så det betyder rigtig meget for mig, at jeg kan komme her et par dage om ugen," fortæller han.

relaterede artikler

Helge fandt kærligheden på GrønnegadeCentret 07. marts 2020 kl. 11:00